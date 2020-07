Il glamping più chic in Italia, dal Friuli al Lazio

Una romantica fuga dalla vita quotidiana, in luoghi appartati e ameni, che si combina con la tendenza all’ecovacanza nella natura selvaggia, come vuole la nuova frontiera del glamping, però a 5 stelle, con tutti gli irrinunciabili comfort di un soggiorno rilassante.



In Yurta nell'uliveto - Sul lago di Garda, chi è attratto dall’idea di dormire in un ambiente letteralmente immerso nella natura non può lasciarsi sfuggire l’opportunità offerta dal b&b Casa del Tempo Ritrovato di Pulciano ( sopra Toscolano Maderno) , che mette a disposizione dei propri ospiti un esclusivo Glamping in Yurta moderna, all’interno di un uliveto secolare con magnifica vista sul Lago di Garda. Solo per due adulti, la soluzione permette di svegliarsi col profumo degli ulivi secolari e di scivolare in una piscina di legno o cullarsi in una delle amache del grande giardino. Non prima, però, di aver gustato una ricca colazione biologica a buffet con pane e marmellate fatte in casa e olio locale, del quale Maria Paola Gabusi è esperta conoscitrice. Dal paese è possibile passeggiare fino al Lago di Garda o andare alla scoperta di bellissime città e borghi storici come Gaino, Toscolano, Maderno, Gargnano, Salò e Limone sul Garda, deviando verso il Giardino Heller, la Valle delle Cartiere o il Lago d'Idro.



Mirano (Venezia) - E’ il primo glamping nato in Italia ed è tuttora uno dei più affascinanti e lussuosi: il Canonici di San Marco Luxury Glamping-Tents di Mirano è immerso nella quiete della campagna, tra la Laguna Veneta e il fiume Brenta, dove i Dogi e le antiche e nobili famiglie veneziane avevano le loro dimore estive. Rispecchia la passione per la natura, per l’arredamento elegante e ricercato ma non convenzionale, la vocazione all’ospitalità intesa come condivisione e incontro dei proprietari, viaggiatori appassionati.



Cormons (Gorizia) - Dormire nel Nido, la “piccola stanza nel bosco” dove ci si sente protetti appunto come in un nido, tutta di legno con una parete in vetro, che può sparire ed aprirsi completamente su una valletta lussureggiante di piante secolari. Oppure accoccolarsi in un grande letto a baldacchino che troneggia nel fienile, dove il profumo inebriante e rilassante del fieno concilia il sonno. L’alternativa viene proposta da La Subida, incantevole Country Resort fra vigne e i boschi del Collio, in Friuli Venezia Giulia, dove si può provare anche l’esperienza di dormire nella grande stanza sospesa fra le cime degli alberi, o di fare un piacevole bagno tiepido nella vecchia vasca da bagno smaltata, sistemata nel folto di alte felci, nel cuore del bosco. Natura, semplicità, raffinatezza, il lusso del meno, secondo la filosofia dell’ospitalità della famiglia Sirk, proprietaria del Resort.



Elba, glamping alle Ripalte… - Glamping all'isola d'Elba ti permette di assaporare l'isola in piena libertà ma con tutti i comfort. Gli ambienti rustici ma chic delle tende glamping di Tenuta delle Ripalte sono accoglienti, confortevoli e allo stesso tempo esotici, ideali per una vacanza open air senza farsi mancare nulla. Letti a baldacchino, servizi con doccia jacuzzi, cucine attrezzate e tanto altro tutto in uno stile unico e un design curato in ogni dettaglio, circondati dalla macchia mediterranea e i boschi di pini marittimi per una privacy e silenzio assoluto.



… e a Casa Corsi - Un’altra opzione sempre all’Elba, decisamente più avventurosa è Casa Corsi , una piccola azienda agricola biologica che si sviluppa sulle pendici del Monte Moncione, tra Santa Lucia e San Martino. Data la sua posizione centrale all’Isola d’Elba, Casa Corsi è il luogo perfetto dove escursionisti, appassionati di trekking e mountain bike, possono trascorrere una vacanza immersi nella natura, ed al tempo stesso, vicini alle spiagge di Portoferraio, Lacona e Biodola. Tra le piazzole anche due tende safari, costruite su pedana di legno. Al piano terra si trovano cucina e zona pranzo, una camera matrimoniale, il bagno ed un'ampia veranda coperta vista mare. La seconda camera, nel soppalco, ha tre letti singoli per un totale di 5 posti letto a tenda. Infine la nostra yurta nel bosco, tenda di origine mongola, dalla forma circolare, anch'essa su pedana di legno. La yurta misura 5m di diametro, non avendo bagno e cucina si appoggia ai servizi comuni.



La bolla lounge di Artimino - Con la bella stagione Tenuta di Artimino, splendido resort a ospitalità diffusa a soli 20 km da Firenze, amplia il suo ventaglio di esperienze inaugurando la Bolla-Lounge "Notti Divine", una struttura sferica che nasce per essere un nido d’amore in cui rilassarsi, degustare del buon vino ammirando lo spettacolare panorama in cui è immerso il Resort durante il giorno, mentre di sera, permette di sognare ad occhi aperti contemplando il cielo stellato.La struttura propone anche l’iniziativa “Chic Nic under the stars con la possibilità di degustazioni guidate dei migliori vini toscani.



Vedetta Lodges in Toscana - Dormire con il fruscìo delle foglie mosse dal vento come sottofondo, coccolati dalle piume di grandi cuscini, in un letto di quattro metri quadrati: è la promessa che il Vedetta Lodges a Scarlino in Toscana, fa a chi desidera soggiornare in una delle suite sospese sull’oliveto, da cui si produce olio extravergine di oliva biologico. Ognuna delle 7 tende suites di oltre 50 metri quadri offre uno splendido panorama verso il mare o verso il borgo, ma soprattutto sulla natura rigogliosa di una zona della Maremma in gran parte ancora selvaggia e da scoprire.



Il Vallicella Glamping Resort si sviluppa in una struttura a terrazze sulla collina ai piedi della città di Scarlino. Sono presenti 90 tende glamping, 35 mobile home, 45 chalet, oltre a piazzole per camper e caravan. All’interno del glamping sono presenti 2 punti ristoro, una pizzeria, un minimarket, un bar in piscina, una sala giochi per bambini oltre alle strutture per l’animazione. Il progetto di ristrutturazione del Glamping Resort – acquisito tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 - si è concentrato molto sullo sviluppo di un parco acquatico con tre diverse piscine: la prima, classica per il nuoto libero; poi una piscina per bambini con un piccolo scivolo, la terza è una laguna con giochi d’acqua tematizzati da Spotty – il cagnolone dalmata mascotte del gruppo - e, fiore all’occhiello e cornice del complesso acquatico, oltre due cascate, lo spettacolare scivolo ad acqua che si sviluppa per la lunghezza di 130 metri seguendo la conformazione naturale delle terrazze che caratterizzano il campeggio. Per il 2020, da provare le tende safari che ricordano l'Africa e le tende a più piani, le Airdreamer 3.



Arlena di Castro (Viterbo) – Per i novelli Baroni Rampanti, una casa sull’albero che sembra uscita da un quadro. E’ la Suite Bleue dell’Agriturismo La Piantata ad Arlena di Castro in provincia di Viterbo, sospesa a 8 metri da terra, nella chioma folta di una quercia secolare. A fare da sfondo una profumata distesa a perdita d’occhio da lavanda. Un rifugio ideale per sognare, osservare, leggere, scrivere e ascoltare musica, rilassarsi in solitudine o in compagnia del proprio amato partner.