I turisti stranieri in Italia adorano il cibo e la Romagna  

Il “Rapporto sulla percezione dell’Italia turistica”, realizzato da Sociometrica con la collaborazione di Expert System, è basato su un’analisi delle recensioni che i viaggiatori internazionali in viaggio in Italia hanno postato su TripAdvisor, analizzate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale di Expert System. Il rapporto ha analizzato 135mila recensioni in lingua inglese pubblicate sul grande sito di viaggi e vacanze per hotel, ristoranti e attrazioni delle 35 maggiori destinazioni turistiche italiane nel periodo tra gennaio e novembre 2019. Per ciascuna destinazione sono state estratte le emozioni e le valutazioni espresse dai turisti in relazione alla loro esperienza di soggiorno, calcolando la media del sentiment con su una scala da 0 a 100, a partite dalle emozioni identificate su ogni aspetto del soggiorno.

Il principale dato che emerge dall’indagine è il grande apprezzamento dei viaggiatori stranieri nei confronti della Romagna, con cinque destinazioni (Riccione, Bellaria, Ravenna, Rimini e Cesenatico) nelle prime otto posizioni, secondo una classifica per grado di emozione e di soddisfazione espressa dai viaggiatori. La Romagna è anche l’unica area, insieme alla Val Gardena, in cui i turisti hanno la sensazione di vivere nella stessa grande destinazione pur cambiando il singolo comune del soggiorno. Fra le città d’arte, ottimo il piazzamento anche di Firenze che arriva al quinto posto, seguita a un punto di distanza ex-aequo da Torino, Milano, Bologna, Verona e Venezia. Le destinazioni più apprezzate del sud sono Sorrento e Ischia, entrambe nelle prime dieci posizioni.

Il cibo è, secondo i visitatori stranieri, l’elemento dell’offerta turistica italiana che riserva le migliori emozioni, soprattutto per quanto riguarda i ristoranti. Al secondo posto si piazza lo shopping, al terzo i bar e al quarto il mare e le spiagge. Gli stranieri apprezzano anche i nostri treni ad alta velocità, gli alberghi e gli aeroporti, ma il resto della logistica presenta vari aspetti critici, specie per quanto riguarda le strade e il servizio dei taxi. Sui ristoranti, in particolare, vince Roma, subito seguita da Firenze, Sorrento e Milano e quindi da Napoli e Bologna. Sui bar vince Venezia, seguita da Roma, Milano e Napoli. Per lo shopping nettamente in testa Milano.

Le destinazioni che hanno regalato le maggiori emozioni, e perciò hanno riscosso le valutazioni più alte, devono questo risultato alla loro capacità di offrire servizi affidabili, in tutta sicurezza e con un tratto distintivo nella capacità di entrare in relazione con gli ospiti.

LA TOP10 DELLE DESTINAZIONI PIÙ APPREZZATE

Riccione 91 punti

Ortisei 90

Bellaria Igea Marina 90

Selva di Val Gardena 90

Firenze 89

Ravenna 88

Rimini 87

Cesenatico 86

Ischia 86

Sorrento 86