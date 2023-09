Foreste d'Italia: le foto del "Best of the best"

L’edizione italiana di quest’anno ha voluto premiare i migliori scatti presentati in concorso dal 2017 al 2022: al primo posto Fabio Filomena per il suo scatto immortalato nel Parco Nazionale del Pollino. Al secondo posto Ruggero Alberti con “Illuminato”.Terza classificata l’immagine scattata in Val Bartolo (Udine) da Sonia Fantini, selezionata per rappresentare l’Italia all’edizione internazionale del contest.



I primi tre - A scegliere le migliori immagini di questa edizione 2023, che ha voluto selezionare il “best of” italiano, una votazione online che ha decretato vincitore Fabio Filomena con “Lady in a yellow coat”, che raffigura una donna con un impermeabile giallo che si specchia nelle acque del Lago del Pantano, nel Parco Nazionale del Pollino, in Calabria. Al secondo posto si è classificato Ruggero Alberti con “Illuminato”, scattata in Val di Stua (Mezzano, TN): protagonista un imponente larice che in una fredda mattina di novembre viene colpito da un raggio di sole. Al terzo posto “Colori d’autunno” di Sonia Fantini, che ha catturato la magia di una limpida giornata d’autunno al Lago di Bordaglia (Udine): la foto è stata inoltre selezionata inoltre per concorrere al “PEFC International Best of the Best contest” insieme ai migliori scatti di tutte le nazioni partecipanti.



Il bosco, patrimonio di tutti - Un concorso fotografico che vuole essere un invito a fare la propria parte, a sentirsi coinvolti, sia per quanto concerne la salvaguardia delle foreste che per quanto riguarda il contrasto al cambiamento climatico, di cui gli effetti diventano ogni giorno più evidenti e catastrofici. Per questo motivo PEFC invita a “stare” nel bosco, a prendersi cura del patrimonio forestale, tutelandolo e non lasciandolo a sé stesso, ma gestendo le attività boschive in maniera sostenibile e consapevole. Acquistare un prodotto di origine forestale con il marchio PEFC garantisce al consumatore un prodotto proveniente da una foresta gestita in maniera sostenibile, così come ottenere la certificazione per la propria foresta, consente ai proprietari forestali di certificarsi secondo gli standard italiani di PEFC ma di vendere i propri prodotti certificati anche nel resto del mondo, compartecipando così allo sviluppo di una filiera foresta-legno-carta sempre più tracciata, virtuosa e sostenibile.



Per maggiori informazioni: www.pefc.it