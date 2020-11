Emilia Romagna: termalismo in piena sicurezza

Un regalo della natura a due passi da casa. E’ la carta vincente dei 24 Centri Termali dell’Emilia Romagna con le loro preziose acque minerali (salsobromoiodiche e sulfuree), particolarmente efficaci per la cura, la prevenzione, la riabilitazione e la remise en forme. Percorrendo da nord a sud la Regione lungo la millenaria via Emilia, ecco un ideale itinerario per scoprirne alcuni.



Le Terme di Salsomaggiore (Pr) - circondate da dolci e verdi colline e ricche di parchi e giardini, offrono non solo cure termali, ma tante possibilità di svago . Da non perdere il magnifico palazzo liberty delle Terme Berzieri. che offre servizi e percorsi termali personalizzati. In un grande parco secolare, si trova il Centro Termale "Il Baistrocchi”, le cui acque salsobromoiodiche sono un valido supporto nella cura di artrosi e reumatismi e patologie respiratorie, e che dispone di una stanza relax, completamente rinnovata, grazie al pavimento composto interamente da sale termale.



Porreta - Assieme alla qualità dei trattamenti termali, il “Servizio di Medicina Ayurveda” e il centro di medicina estetica termale, le Terme di Porretta (Bo), immerse nella natura tra Bologna e Pistoia, nel verde dell’Appennino tosco emiliano, offrono anche la possibilità di numerose escursioni.



Bologna - A Bologna, le Terme Felsinee e le Terme San Luca (con le proposte di fangoterapia termale) sono la meta ideale per una pausa rigenerante in cui ritrovare salute, equilibrio ed energia. Grazie alle acque bicarbonato-solfato-calciche sono indicate per la cura dell’artrosi e delle prime vie respiratorie.



Castrocaro - Nel cuore della Romagna, a circa dieci chilometri da Forlì, c’è Castrocaro Terme con il Grand Hotel Terme & SPA , in perfetto stile Art Déco. In questa località, “Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano per la qualità turistica-ambientale, le preziose acque sulfuree e salsobromoiodiche sono tra le più ricche di minerali presenti in natura. Il “Percorso Magico Benessere” è un viaggio dei sensi, attraverso l’immersione in tre piscine termali, la sauna, il bagno turco e le docce emozionali. Nella Long Life Clinic è proposto il metodo innovativo, per un corretto stile di vita, “Long Life Formula” con trattamenti dimagranti, detox, anti-aging e riabilitativi.



Rimini - Scendendo a sud lungo la Riviera Romagnola c’è, direttamente sulla spiaggia, Riminiterme. E’ una struttura orientata alle cure e al benessere che utilizza i benefici derivanti sia dalla talassoterapia che dell’acqua termale salsobromoiodica. All’interno del Centro Benessere (1.200 mq. tutti vista mare) si trova anche la “Stanza del Sale”, dove l’energia del mare svolge la sua azione più intensa, drenante, purificante, tonificante e antibatterica grazie ad un microclima marino. E Rimini - città romana e rinascimentale che ha dato i natali al regista di fama internazionale Federico Fellini – offre, assieme al suo territorio, “mille” opportunità di visita e soggiorno.



Riccione – Sul celebre Viale Ceccarini, luogo dello shopping, ecco Riccione Terme. Da anni sinonimo di benessere e relax le Terme della Perla Verde dell’Adriatico, circondate da un'antica pineta e a due passi dal mare, propongono cure termali con acqua sulfurea. Riccione Terme offre una piacevole oasi di relax dove si coniugano le proprietà dei fanghi e delle acque termali con una grande scelta di percorsi sensoriali, trattamenti di bellezza, massaggi, attività in acqua e programmi specifici lifestyle e antiaging per riequilibrare le energie del corpo e trovare un completo benessere. L’“Oasi Medical Spa”, centro benessere ed estetico, propone programmi personalizzati per la bellezza e la remise en forme. Al relax è dedicata la SPA con Percorso Termale Sensoriale tra piscine, idromassaggi, cascate e percorsi Cromatici.



Per informazioni: www.termemiliaromagna.it