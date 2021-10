Emilia da scoprire: i santuari mariani dei Colli Bolognesi

Con questo nuovo percorso, il Circuito regionale dei Cammini, progetto di turismo esperienziale nella natura, unico in Italia nato in Emilia-Romagna, arriva a contare ben 19 percorsi. Tutti strutturati, organizzati e in grado di offrire a chi lo richieda pacchetti turistici, esperienze, trekking guidati di uno o di molti giorni. Per chi si vuole muovere autonomamente, il portale offre guide, mappe e tanti suggerimenti.



Un cammino di 146 km - La Via Mater Dei, 157 km, la maggior parte dei quali in Emilia-Romagna (146 km), si sviluppa in 7 tappe su crinali di media montagna e collega la città di Bologna a 9 comuni dell’Appennino Bolognese: Pianoro, Monterenzio, Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi, Vergato e Bruscoli in territorio toscano. I dieci santuari dove sostare sono: Santuario di Santa Maria della Vita e Santuario della Beata Vergine di San Luca a Bologna; a Pianoro Santuario di Santa Maria di Zena (o del Monte delle Formiche); nel territorio di Monghidoro Santuario della Madonna dei Boschi, Santuario della Madonna di Lourdes, Santuario della Madonna di Pompei; a San Benedetto Val di Sambro Santuario della Madonna della Neve ( è detta anche Chiesa di madonna dei Fornelli) e il Santuario della Beata Vergine della Serra ( detto anche della Madonna di Ripoli) a Castiglione dei Pepoli Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio, a Montovolo di Grizzana Morandi Santuario della Beata Vergine della Consolazione.



Bellezza e spiritualità - La Via Mater Dei, nata appena due anni ha avuto subito successo: un migliaio di camminatori nel primo anno e circa 4.000 quest’anno. La Via Mater Dei è l’unica strada che percorre il suo primo tratto all’ombra di un sito Patrimonio Unesco, cioè i Portici di Bologna. Parte da Piazza Maggiore e poi sosta in Via Cavature per vedere il Santuario di Santa Maria della Vita con l’emozionante gruppo scultoreo del Compianto di Cristo Morto, poi si sale alla seconda tappa a San Luca e da lì ci si immerge in percorsi naturalistici di grande bellezza e di spiritualità, attraversa aree di grande importanza storica ed archeologica. Chi percorre la Via Mater Dei può anche utilizzarla come snodo per immettersi in altri cammini di grande valore e bellezza. Il tracciato percorre un tratto della Via del Fantini in Val di Zena, incrocia la Via degli Dei a Madonna dei Fornelli e la Via della Lana e della Seta a Castiglione dei Pepoli e nei pressi di Montovolo.

Per maggiori informazioni: www.camminiemiliaromagna.it