Dieci incantevoli borghi da visitare a Natale

Sono in riva al mare, oppure arroccati su montagne e colline, sempre immersi in scenari naturali di grande bellezza, Pittoreschi e un po’ magici di per se stessi, questi borghi danno il loro meglio in occasione del Natale , tra s corci pittoreschi, illuminazioni fascinose e una storia di antica data che si legge in tutti gli angoli.

VIPITENO – BOLZANO - Con le sue architetture colorate, la strada centrale dedicata allo shopping, le pittoresche strade e piazzette medievali e le montagne che la circondano da ogni lato, a Natale questo piccolo centro diventa magico anche grazie a uno dei mercatini natalizi più antichi delle alpi.



ANTAGNOD - VALLE D’AOSTA – Questa antica frazione di Ayas, ai piedi del Monte Rosa, è un tipico borgo di montagna, molto apprezzato dagli sciatori. Le strade del paese conservano intatto il fascino delle vecchie case e delle antiche architetture valdostane di pietra e legno.



MANAROLA – CINQUE TERRE – LA SPEZIA – E’ uno dei borghi marinari più celebri anche fuori dall’Italia. Sorge arroccato tra mare e montagne, e assomiglia già di per sé a un presepe. Nel mese di dicembre però regala in più la suggestione di una Natività i cui personaggi sono fatti di luci, e talmente grande (è nel Guiness dei Primati come presepe più grande del mondo), da occupare l’intera collina alle spalle del paese.



BRISIGHELLA – RAVENNA – Il fitto dedalo stradine e viuzze, tra edifici storici e case arroccate racconta in modo suggestivo e inequivocabile le origini medievali di questo antico villaggio. Sorge abbarbicato a una rupe e ospita un suggestivo mercatino di Natale.



MONTERIGGIONI – SIENA - Questo incantevole borgo fortificato duecentesco occupa la sommità di una collina dalle pendici coltivate a vigne e olivi ed è interamente circondato da una cinta muraria ornata d 14 torri. E' rimasto miracolosamente intatto nel corso dei secoli: a Natale ospita un antico mercatino e una suggestiva fiaccolata lungo la sottostante Via Francigena.



CIVITA DI BAGNOREGIO – VITERBO – Il villaggio occupa la sommità di una collina nella valle dei calanchi, un'area situata tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere. Il vecchio paese fa parte de "I borghi più belli d'Italia"; per la sua posizione suggestiva e il suo impianto medievale è meta di numerosi turisti ed è stato più volte utilizzato come set cinematografico. a Natale ospita un suggestivo Presepe Vivente.



ANGHIARI – AREZZO – Questo borgo toscano fu teatro di una grande battaglia tra Milanesi e Fiorentini nel 1440, ritratta in una celebre pittura murale di Leonardo da Vinci. Il suo centro storico è un affascinante dedalo di viuzze e piazzette di tipico impianto rinascimentale.



TODI – PERUGIA - La cittadina fu fondata tra l'VIII ed il VII secolo a.C. dagli Umbri, alla sommità di una collina. Fu abitata dagli Etruschi e in seguito dai Romani. Oggi conserva un centro storico intatto e incantevole, che durante il periodo natalizio ospita un suggestivo mercatino e si veste di mille luci magiche.



MATERA – Capitale Europea della Cultura per il 2019, Matera offre suggestioni e ambienti di straordinario fascino. I Sassi sono uno dei nuclei abitativi più antichi al mondo, Patrimonio dell'umanità Unesco dal 1993. A Natale, gli antichi rioni vengono addobbati e illuminati da mille luci che rendono l’atmosfera ancora più magica.



PIETRAPERTOSA – POTENZA - Insieme al suo dirimpettaio Castelmezzano, al quale è “legato” dal cavo d’acciaio che costituisce il famoso Volo dell’Angelo, Pietrapertosa è uno dei villaggi più belli della Basilicata. Sorge nel cuore del Parco delle Dolomiti lucane, incastonato tra le rocce di una suggestiva struttura naturale ad anfiteatro.