Da Portovenere a Lerici, il magnifico Golfo dei Poeti

Portovenere, un caleidoscopio di colori - Da sempre amata da letterati ed artisti di tutto il mondo, non a caso insieme alle tre isole dell'arcipelago (Palmaria, Tino e Tinetto) e alle Cinque Terre è Patrimonio Unesco. Deve il suo nome al tempio di Venere che si trovava nel luogo in cui sorge la romantica ed antica chiesa di San Pietro, sul punto più estremo del promontorio. Un borgo di mare dalle altissime case dipinte a vivaci colori con un fascino tutto suo, uno dei luoghi più belli e più fotografati della Liguria. Da villaggio di pescatori si è trasformata in una roccaforte sul mare, di cui ancora oggi conserva le mura. Al porticciolo arrivano le barche dei pescatori e lungo il molo vi accolgono i ristoranti e i palazzi alti e colorati che si specchiano nel mare. La vista sul Golfo dei Poeti è bellissima. Tante cose da vedere e da fotografare: oltre al Castello, alla chiesa di San Lorenzo, alla chiesa di San Pietro, alla Grotta di Byron, vale assolutamente la pena di percorrere il caruggio che attraversa l’antico borgo ed ospita deliziosi negozi di prodotti tipici e souvernir e di godersi anche fuori stagione il sole sugli scogli, In pochi minuti di barca si raggiunge la Palmaria, l’unica isola abitata in Liguria, una riserva naturale attraversata da sentieri e percorsi turistici. Numerose le grotte marine, come la famosa grotta Azzurra.



La Spezia Liberty e l’Arsenale - Cuore del Golfo dei Poeti è una bella città in stile Liberty, con interessanti musei, monumenti e l’Arsenale della Marina militare che ha cambiato il suo l’aspetto e il suo destino. La Spezia è anche uno dei più importanti porti mercantili del Mediterraneo. In centro, le vie dello shopping sono Via Del Prione, un caruggio pedonale di un paio di km con molti negozi, la parallela Corso Cavour e Via Domenico Chiodo, con i portici dell'Ottocento, dove ci sono anche negozi di prodotti tipici. Incantevole è la Passeggiata Morin, sul lungomare, con palme e composizioni floreali: da qui si ha una splendida vista sul Golfo dei Poeti. Corre parallela a Viale Italia e ai giardini pubblici: dalla sua banchina partono i battelli per Portovenere, le Cinque Terre e Lerici. Da visitare il Castello di San Giorgio, la Chiesa di Santa Maria Assunta e il Museo Lia, oltre al Museo Navale.



Lerici, perla della Riviera di Levante – È uno dei borghi di mare più belli della Liguria, con spiagge dorate, castelli medievali e ville immerse nel verde. Si trova al centro di una piccola insenatura dominata da un promontorio su cui si erge il Castello eretto nel del 1152 ed oggi sede del Museo geopaleontologico. Nei pressi del lungomare ci sono numerose spiagge dorate e sabbiose che meritano da anni la Bandiera Blu. In direzione La Spezia, oltre la Venere Azzurra, si trova la frazione di San Terenzo con un Castello del 1400, Villa Marigola immersa nel verde del parco, e Villa Magni che ha ospitato P.B. Shelley, Mary Shelley e Lord Byron. Fa parte del territorio comunale anche l’incantevole frazione di Fiascherino, con le sue bellissime spiagge e la rigogliosa natura.



Tellaro, Borgo Bello d’Italia - Proseguendo verso Montemarcello, superata Fiascherino si raggiunge Tellaro, piccolo borgo di pescatori che fa parte del circuito dei Borghi più Belli d'Italia. Inserito nel Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra, ai confini del Golfo di La Spezia, a pochi km in auto da Lerici, si raggiunge percorrendo una panoramica strada a picco sul mare. È raggiungibile anche a piedi da alcuni sentieri di media difficoltà che dai borghi più alti scendono verso la costa, attraverso le terrazze degradanti sul mare. Anche qui come alle Cinque Terre le belle case colorate sono costruite sulle rocce a picco sul mare, le barche riposano al sole e la vita ha un ritmo lento e piacevole. Meta di molti artisti italiani e stranieri, Tellaro ha ospitato per anni Mario Soldati ed è amatissima dai turisti. Molto scenografica la chiesa dedicata a San Giorgio, dalla facciata rosa antico, costruita sulla roccia e circondata dal mare; la sua storia è legata ad una leggenda: una notte un gigantesco polpo, avvinghiandosi alla corda delle campane della chiesa, avvisò la popolazione dell'arrivo dei saraceni. Una curiosità: Tellaro è celebre per il Natale Subacqueo.