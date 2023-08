Da Trieste a Ragusa cinque castelli straordinari

Siete alla ricerca di idee e ispirazione per una gita fuori porta o per un weekend insolito? Perché non vi avventurate alla scoperta di castelli e rocche di cui è punteggiata la penisola? Fra tanti, eccone cinque suggeriti da Campeggi.com che non vi deluderanno e vi faranno fare uno straordinario viaggio indietro nel tempo, dal romantico Castello di Miramare affacciato sul golfo di Trieste a quello di Donnafugata a Ragusa.

Il Castello di Miramare - In Friuli Venezia Giulia, menzionato anche in una poesia di Carducci e voluto dall’arciduca d’Austria Massimiliano d'Asburgo-Lorena, il Castello di Miramare, non lontano dal centro di Trieste, è un piccolo gioiello che si specchia nell’azzurro del mare e racchiude in sé diversi stili: neomedievale, barocco e neogotico. Al suo interno è oggi presente un museo con gli arredi originali di metà ottocento e numerosi vasi orientali, mentre all’esterno si estende un ampio ed elegantissimo parco con piante provenienti da diverse parti del mondo.



Il Castello Scaligero di Sirmione - In Lombardia, il Castello Scaligero di Sirmione (Brescia) è un raro esempio di fortificazione lacustre e uno dei castelli meglio conservati d’Italia. Bagnato dal Lago di Garda e risalente al Tredicesimo secolo, l’edificio vanta due lapidari, uno romano e uno medievale, e un ampio camminamento di ronda che si può percorrere per raggiungere un punto panoramico suggestivo: la cima del mastio.



Il Castello di Estense di Ferrara - Il Castello Estense si trova nel cuore del centro storico di Ferrara ed è sormontato da quattro torri che offrono una vista panoramica non solo sulla città, ma anche sul territorio circostante. Un tempo sede del potere della famiglia D’Este, oggi la fortezza ospita mostre temporanee e permanenti e, all’interno delle sue sale, permette di compiere un viaggio nel tempo tra preziosissimi affreschi, arredi e oggetti d’epoca.



Il Castello Ruffo di Scilla - In Calabria, affacciato sullo Stretto di Messina, il Castello Ruffo di Scilla (Reggio Calabria) è un’antica fortificazione che affonda le sue radici nel Quinto secolo. Un tempo dimora baronale della famiglia Ruffo, la struttura ospita oggi il faro della Marina Militare e alcuni spazi culturali utilizzati per incontri, mostre ed esposizioni temporanee.



Il Castello di Donnafugata - In Sicilia, il Castello di Donnafugata, a Ragusa, è un pregiato esempio di dimora ottocentesca siciliana. Al suo interno si possono ammirare preziosi arredi d’epoca, armature, dipinti e gli stemmi delle principali famiglie nobili dell’isola. Da non perdere anche il parco monumentale, arricchito da un labirinto in pietra e dagli “scherzi” pensati per intrattenere e prendersi gioco degli ospiti, come l’irrigatore nascosto in una seduta, oggi non più attivo.