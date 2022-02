Camping & glamour d'inverno: cinque buoni consigli

Ecco una serie di luoghi dove godersi la neve senza rinunciare a nessuna comodità, per un’esperienza green & chic: all'aria aperta e in grande sicurezza.



Design nella natura – Una bella selezione di campeggi e villaggi aperti anche in questo periodo si può trovare su campeggi.com, che segnala fra l’altro il Camping Toblacher See a due passi dal lago di Dobbiaco (BZ). È un piccolo paradiso circondato dalla natura del Parco Naturale Tre Cime e del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, entrambi patrimoni UNESCO. Perfetta per una vacanza sulla neve anche in compagnia dei propri amici a quattro zampe, offre soluzioni di design e di ultima generazione ed è dotata di ogni comfort per vivere appieno l’esperienza del glamping. In più, per chi vuole farsi coccolare, il ristorante Seeschupfe propone deliziose specialità culinarie per vivere l’inverno e il territorio anche a tavola.



Neve e relax - Il Camping Residence Corones di Rasun-Anterselva (BZ) è il luogo ideale sia per chi cerca attività da vivere all’aria aperta sia per chi vuole godersi un po’ di sano relax. Immerso nel verde di un bosco alpino e dotato di una zona sauna e wellness, il campeggio è sia un ottimo punto di partenza per gite sulle Dolomiti o per esplorare l’Alto Adige, sia un luogo rilassante nel quale rifugiarsi mentre fuori nevica. A disposizione degli ospiti appartamenti di varie dimensioni, tre esclusivi chalet canadesi, due lodge e le nuove botti in legno per una vacanza davvero unica e suggestiva.



Notte in igloo - Un’esperienza “glaciale” insolita si può vivere nel Parco naturale Adamello Brenta, a Madonna di Campiglio, dove insieme alle guide alpine di sera si raggiunge con le ciaspole una piccola radura in mezzo al bosco, per poi trascorrere la notte in un vero igloo di ghiaccio immersi nel silenzio e nella natura. E prima di coricarsi in un caldo sacco piuma non manca la cena alla luce delle torce frontali. Per chi ama la neve ed ha spirito di adattamento e avventura un’esperienza assolutamente da provare.



Glamping Boutique sul Lago Idro – Il Glamping Boutique di Anfo è un buen ritiro intimo e particolarmente suggestivo d’inverno, affacciato sulle sponde del lago d’Idro in provincia di Brescia, uno dei laghi più belli dell’arco alpino. Le soluzioni più migliori per godere di ogni confort anche nelle stagioni fredde sono le mobile home completamente accessoriate che danno direttamente sul lago incorniciato dalle montagne della Val Sabbia. A disposizione degli ospiti, un ristorante bistrot con cene e pranzi a base di prodotti locali, Jacuzzi, sala massaggi per trascorrere un weekend nella pace e nel silenzio della natura.



Glamping fra le Dolomiti - Tra le magnifiche vette delle Dolomiti, il Camping Al Plan – Dolomites di San Vigilio di Marebbe si trova appena fuori dal Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies (patrimonio dell’umanità UNESCO) e vicino al comprensorio sciistico Plan de Corones. Un servizio navetta gratuito durante la stagione sciistica lo collega alle piste. E’ il luogo perfetto per una pausa dinamica, dedicata alla discesa, allo sci di fondo e alle ciaspolate. A fine giornata, è possibile concedersi un po' di riposo grazie alla zona sauna e all’area relax. E’ fra le strutture selezionate da Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, che propone tante altre soluzioni a portata di click per lasciarsi ispirare dal turismo en plein air anche in inverno.