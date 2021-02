Bressanone magica non molla e rilancia: tanti eventi nel 2021

Abbazia di Noacella - Una nuova area d'ingresso e due sale museali di nuova concezione attendono i visitatori dell’Abbazia di Novacella dall'inizio dell'estate. Inoltre, i visitatori potranno ammirare la monumentale opera d'arte "Hortus Sancti Augustini", la "Sala dell'Ambra" e una mostra sulla storia economica e scolastica. L’Abbazia dei canonici regolari di Sant’Agostino nei pressi di Bressanone fu fondata nel 1142 dal vescovo di Bressanone Hartmann divenendo nei secoli uno dei centri spirituali più importanti della zona. Vanta 45.000 visitatori e visitatrici in “anni normali”, i quali potranno ammirare i tesori quali pitture su tavole e di altari del Quattrocento e del primo Cinquecento.



Sorella Acqua - Nell'ambito del Brixen Water Light Festival powered by Durst, gli artisti e le artiste interpretano il tema dell'acqua in modo complesso, stimolando così la riflessione sulle macrotematiche connesse della società moderna e dell'ecosistema globale. Il Water Light Festival si terrà dal 7 al 30 maggio nel centro storico di Bressanone, nel Castel Sant’Angelo dell’Abbazia di Novacella e nel Museo provinciale del Forte di Fortezza.



Eventi in montagna - In primavera inoltrata, durante i Mountain Days dal 21 maggio al 13 giugno si possono conoscere antiche tradizioni, godersi la vera vita di montagna, gustare specialità altoatesine e dimenticare lo stress della vita quotidiana. Tre settimane per vivere appieno la bellezza delle montagne. I Mountain Days Südtirol offrono un ricco programma outdoor con escursioni all'alba, tour in vetta ed esperienze di montagna che regaleranno emozioni che restano nel tempo.



Festival di musica - Per la prima volta Bressanone mette in scena un festival fuori dal comune, che unisce la musica classica con gli eccellenti vini bianchi della Valle Isarco: Brixen Classics. Per 8 giorni, dal 13 al 20 giugno, nei più bei luoghi storico-culturali di Bressanone e dei suoi dintorni, si terranno meravigliosi concerti con solisti di fama mondiale. Grandi momenti di opera lirica abbinati alla raffinata cucina altoatesina e ai vini bianchi di prima classe della zona.



Lo spettacolo dell’aurora - D’estate si ha la possibilità di vivere in prima persona uno degli spettacoli della natura più belli: il sorgere del sole. Il miglior punto per Bressanone è la vetta del Monte Gabler. Tutti i venerdì, dal 9 luglio al 27 agosto, la cabinovia Pfannspitz porta i mattinieri al punto di partenza del tour all'alba. E da lì, per conto proprio o con una guida esperta, si cammina sul Monte Gabler per godere il fascino dell’alba in montagna. A seguire su prenotazione si può gustare una ricca colazione con prodotti locali in uno dei rifugi.



Vini deliziosi - Produttori di vini locali invitano il 3 settembre nella piazza dell’Abbazia di Novacella alla degustazione di eccellenti vini bianchi della Valle Isarco. La manifestazione Vahrner Weis(s)e sarà accompagnata da deliziose specialità gastronomiche locali e da vari gruppi musicali.



Tutto per i bike lovers - Dal 23 al 26 settembre si terrà il 10º MOUNTAINBIKE Testival, dove circa sessanta marchi presenteranno le ultime novità in fatto di bici e attrezzature presso la Bike-Expo nel centro storico di Bressanone. Le biciclette possono essere testate nel Brixen Bikepark sulla Plose e nei tour guidati a Bressanone e dintorni. Nell'ambito di MOUNTAINBIKE Youngsters, un percorso di abilità, i bambini e i giovani possono fare la loro prima esperienza in bici. Per il suo decimo anniversario, il MOUNTAINBIKE TESTIVAL si terrà per la prima volta sotto il marchio "Going Green Event Alto Adige".



Profumo di pane - L’arte di fare il pane vanta una lunghissima tradizione in Alto Adige che si rivela tutt’oggi ancora molto viva e sentita. Dal rinomato pane di segale croccante alla pagnotta pusterese fino alla pagnotta venostana in coppia, ogni vallata vanta la propria specialità di pane. E quasi ogni panettiere custodisce gelosamente la sua ricetta, dove differenti miscele, varietà di cereali e altri ingredienti conferiscono ad ogni tipo di pane un gusto unico. Dal 1 al 3 ottobre panettieri e pasticceri locali presentano le proprie specialità al Mercato del Pane e dello Strudel Alto Adige in piazza Duomo a Bressanone.



Törggelen - Escursioni e delizie nel regno della castagna e del vino. Quando gli alberi in Val d’Isarco cambiano i loro colori e l’uva e le mele sono raccolte, allora inizia la stagione del Törggelen. Nelle taverne si servono gustosi piatti altoatesini e ovunque si sente il delizioso profumo di caldarroste. Il Törggelen comprende anche un'escursione attraverso il variegato paesaggio culturale della Valle Isarco, passando per vigneti, vecchi masi e castagneti.



