Vacanze: le case e le cose più desiderate dagli italiani 

Una vera e propria lista dei desideri, che speriamo tutti siano presto esauditi e che la piattaforma di ricerca Airbnb ha identificato in un vero e proprio trend: la "Wish List Wanderlust" , ossia la tendenza a salvare le destinazioni che sogniamo di visitare, le esperienze che vorremmo fare e le case dove vorremmo trascorrere almeno una notte.



I luoghi - Oltre a luoghi topici come il lago di Garda e il lago di Como così apprezzato da George Clooney, va fino alla perfetta casa per le vacanze nella campagna toscana, per i prossimi viaggi in Italia si privilegeranno luoghi tranquilli e preferibilmente distanti dalle città, come il lago, la campagna o le piccole località di mare. Molto cliccata la Puglia con i suoi trulli e le sue bellezze storiche.



Tutti in cucina - Curiosa in questo discorso anche la classifica delle esperienze online: le più apprezzate dagli italiani rimangono le lezioni di cucina, in particolare quelle di piatti della tradizione come la pasta fresca e i dolci. Gnocchi e ravioli, farfalle colorate e tortini, gnocchi e tiramisù: un trionfo enogastronomico che si traduce anche dimore reali come quella di nonna Nerina, che apre le porte della sua cucina ai viaggiatori di tutto il mondo, o quella di Luca e Lorenzo, maestri della pasta fresca. Oltre a queste, attirano l’attenzione del pubblico italiano anche i tour virtuali (ne è un esempio l’esperienza a Pompei con un vero archeologo) o le escape room, come quella ispirata alla storica famiglia De Medici o all’Inferno dantesco.



Ma ecco le dieci residenze più desiderate in Italia.



Appartamento con piscina sul Lago di Garda (Riva, Lombardia)

Casa sull’albero a pochi minuti da Firenze (Firenze, Toscana)

Casa vacanze vista mare (Tricase, Puglia)

Trullo del 1800 in Valle d’Itria (Cisternino, Puglia)

Trullo (Ostuni, Puglia)

Casa nel centro storico di Lecce (Lecce, Puglia)

Casa romantica con vista sul Lago di Como (Menaggio, Lombardia)

Casale con piscina in campagna (Rignano sull’Arno, Toscana)

Art-Apartment in un palazzo storico (Palermo, Sicilia)



Ed ecco anche le Esperienze Online più prenotate dagli italiani.



Pasta fresca con la nonna

Pasta, la ricetta di famiglia di Luca e Lorenzo

Prepara gnocchi e ravioli a casa

Vini speziati del passato

Pasta, ricette italiane e Opera lirica

Scopri Pompei con un archeologo

Farfalle colorate e tortino dal cuore caldo

Scopri la storia attraverso le Escape Room

I segreti di Venezia con un autentico veneziano

Masterclass italiana: gnocchi e tiramisù