Piemonte: alla scoperta dei cinque borghi di Usseaux

Le strade sono innevate, i tetti delle case sono coperti di neve e le montagne circostanti sono candide. Le origini delle borgate di Usseaux sono molto antiche e legate ai popoli che nel tempo hanno abitato l’Alta Val Chisone (Val Pragelato) lasciando sul territorio una marcata impronta della loro cultura, della loro lingua e delle loro tradizioni. Oltre allo sci, Usseaux offre anche molte altre attività invernali, come ciaspole, slittino, e passeggiate sulla neve.



Laux

I temi che caratterizzano la borgata sono quelli dell’acqua, che si ritrova in varie forme e luoghi e dei conflitti religiosi tra Cattolici e Valdesi che caratterizzarono circa 500 anni di storia dell’alta valle e non solo. Qui si trova un posto magico: il Lago Laux, una delle attrazioni più popolari di Usseaux in inverno. Il lago è situato a pochi chilometri dal paese ed è uno dei luoghi più suggestivi della Val Chisone. In inverno, il lago si ghiaccia completamente e diventa una pista per pattinaggio su ghiaccio.



Per maggiori informazioni: www.borghipiubelliditalia.it