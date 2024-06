Bolzano: tre modi per scoprirla in una luce del tutto speciale

IL BACCHUS URBANUS: ALLA SCOPERTA DEI VINI LOCALI – Bolzano è una città di antica cultura enologica che si esprime in circa trenta diverse cantine private e in una sociale, attive nell’ambito cittadino. I due vitigni autoctoni principali sono il Lagrein e il Santa Maddalena; il primo dà origine a un vino rosso rubino, dal sapore intenso e pieno con sfumature leggermente aspre, coltivato a quote piuttosto basse su terreni ghiaiosi e sabbiosi. Si abbina soprattutto alle carni rosse, alla selvaggina e ai formaggi stagionati. Il Santa Maddalena, invece, è creato dall’abbinamento di vitigni Schiava e Lagrein e si coltiva sull’omonima collina a nord della città; ha un sapore leggero e armonioso, perfetto abbinamento per antipasti, pesce e formaggi freschi. L'importanza che il vino ha sempre rivestito per la città si legge proprio a partire dal Duomo: sul lato della cattedrale che dà sulla piazza Walther si apre una porticina ornata da piccole statue, due delle quali raffigurano una coppia di vignaioli. È la "Porta del vino", dalla quale in alcuni periodi dell'anno si vendevano i vini provenienti dai vigneti di proprietà della chiesa. Il vino offre quindi un punto di vista perfetto per scoprire Bolzano, tanto che in primavera e nei mesi di settembre e ottobre viene addirittura attivato un percorso guidato ad hoc, chiamato Bacchus Urbanus, con partenza dall’infopoint turistico di Piazza del Grano 11: questo particolare trekking urbano si svolge lungo percorsi che attraversano le zone produttive dei due vini autoctoni, con visita ad alcune enoteche del centro storico, nelle quali si effettua una degustazione. In tutti i periodi dell’anno è possibile su richiesta attivare una visita guidata ad hoc, oppure fare tappa per una degustazione nelle numerose enoteche che costellano le vie del centro. Per un’esperienza speciale si può fare tappa in centro città, vicino all'arco della casa Zallinger-Thurn, dove si trovano gli antichi banchi in marmo, ricordo del vecchio mercato del pesce, che d’estate si trasformano in bar all’aperto.