Alto Adige: Renon, il paradiso sopra Bolzano

L’altipiano del Renon rappresenta la montagna per eccellenza di Bolzano ed è una meta apprezzata per escursioni, villeggiature di famiglia e semplici gite giornaliere. Si trova proprio nel cuore dell’Alto Adige ed è comodamente raggiungibile in soli 12 minuti con la moderna Funivia del Renon, che collega il centro di Bolzano con Soprabolzano con un tracciato dal panorama mozzafiato.



Il giudizio di Freud - “Il Renon è divinamente bello e accogliente”: con queste parole Sigmund Freud descriveva l’altipiano al suo amico Carl Gustav Jung. Erano i primi anni del Novecento e, già da molto tempo, questi luoghi erano diventati il rifugio estivo dei bolzanini: le ville patrizie e le case di villeggiatura in stile liberty testimoniano tuttora la tradizione centenaria dell’altipiano come meta di villeggiatura. E poi ci sono i paesini, tutti deliziosi: da Soprabolzano a Collalbo, da Auna di Sopra a Longostagno, fino alla graziosa Costalovara, adagiata vicino a un laghetto. Oggi arrivarci è molto più semplice, ma il senso di pace e tranquillità è immutato.



Il Trenino del Renon - A collegare Collalbo con Soprabolzano c’è invece lo storico Trenino del Renon. Inaugurata il 13 agosto 1907, la Ferrovia a scartamento ridotto del Renon era un autentico gioiello di tecnologia: si sale a bordo delle eleganti carrozze in piazza Walther, nel centro di Bolzano, e si scende direttamente sull’altipiano del Renon, la “montagna per eccellenza” della buona borghesia bolzanina.



Le piramidi di terra - Le piramidi di terra più alte e dalle forme più curiose d’Europa si trovano sull’altipiano del Renon, dove questi fenomeni geologici sono presenti in diverse località: nella valletta di Rio Fosco sulla strada per Longomoso e Monte di Mezzo (circa mezz’ora a piedi partendo dalla stazione di Collalbo), e poi ancora nella valletta di rio Rivellone nei pressi di Soprabolzano e nella valletta di rio Gasterer ad Auna di Sotto. Incantevoli anche i sentieri per raggiungerle, con punti panoramici e panchine per godersi la vista.



Specialità ed eventi gastronomici - L’altipiano del Renon offre vacanze a 360°: natura, relax, cultura, tradizioni, sport, per non parlare dei prodotti tipici del territorio. A cominciare dalle mele e dal vino, che crescono sui pendii soleggiati di Santa Maddalena, Signato, Auna di Sotto e Siffiano. Ai frutti della terra, vanno sicuramente aggiunti i piatti tradizionali contadini come la zuppa d’orzo, i Schlutzkrapfen – ravioloni tipici ripieni di spinaci e ricotta e lo Knödel, piatto che si compone di vari tipi di carne e salsicce fatte in casa, con contorno di crauti. E per finire i Krapfen tipici con vari ripieni (semi di papavero, marmellata di mirtilli, castagne e altro ancora).



Per maggiori informazioni www.renon.com