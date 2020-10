Bassano su due ruote, viaggio affascinante tra storia e natura  

Bassano del Grappa , in Veneto , è il luogo ideale per chi vuole passare una vacanza all’insegna dello sport , della cultura e, perché no, lasciarsi sedurre dalle delizie enogastronomiche del territorio.

Patria indiscussa degli appassionati delle due ruote, sovente nei week end il numero di bici per le strade supera nettamente quello delle auto. A conferma, qualora ce ne fosse bisogno, di questa passione per le due ruote, la città quest’anno ha ospitato i Campionati Italiani di Ciclismo e la partenza della 21esima edizione del Giro d’Italia.



La patria del ciclismo - A Bassano e nei suoi dintorni c’è infatti di tutto per soddisfare chi delle due ruote ha fatto una passione: da un lato le salite che portano all’Altopiano di Asiago, dall’altro quelle che corrono lungo la Pedemontana e raggiungono il Sacrario Militare del Monte Grappa. Una palestra naturale che fa di questo territorio un paradiso per chi ama cimentarsi con la bici ma anche con la corsa e il trekking.



Una città incantevole - E una volta scesi dalla bicicletta, la città offre al visitatore un incantevole passeggiata tra le mura storiche e le piazze con la movida e i suoi locali tipici. Attraversando il Ponte Vecchio simbolo mitico del mondo degli Alpini, opera realizzata da Andrea Palladio, oggetto di una storica ristrutturazione che lo preserverà in futuro dalle piene del fiume Brenta (o la Brenta, come si dice da queste parti), si sale verso le piazze per arrivare poi al Castello degli Ezzelini. Porta il nome della potente famiglia nobiliare che comandava Bassano e i suoi feudi durante il medioevo, le mura del castello e la sua torre sono parte integrante della città.



La proposta dei Musei - La proposta culturale viene poi arricchita dalle iniziative promosse dai Musei Civici Bassanesi che custodiscono la più grande raccolta di opere di Jacopo Bassano e della sua fiorente bottega. A pochi metri da questi dipinti si trova poi l’ala dedicata al grande scultore Antonio Canova. Impossibile, infine, lasciare la città senza aver degustato almeno un bicchiere di grappa: a Bassano hanno infatti sede alcune storiche distillerie italiane come la Nardini e Poli, oppure il tipico aperitivo “mezzo e mezzo”.



Per maggiori informazioni: www.comune.bassano.vi.it