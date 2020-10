Autunno d’Italia: panorami e spunti inconsueti 

I boschi sono al massimo della loro bellezza, ma anche le città in autunno offrono scenari suggestivi e inattesi. Ecco dieci luoghi da scoprire anche in occasione di una breve passeggiata, senza allontanarsi da casa: basta sollevare lo sguardo e guardarsi intorno con occhi curiosi. Da Torino alla Sardegna ecco dieci scenari in cui l ’autunno dà spettacolo. Anche in città.

ROMA – Oltre ai parchi di cui la città è ricca, il foliage fa la parte del leone sui Lungotevere, trasformati in una tavolozza di sfumature dorate grazie alle livree autunnali dei platani secolari che costeggiano il fiume. Camminando per strada o attraversando uno dei ponti che collegano le due rive, lo spettacolo è incantevole.

MILANO, IL BOSCO VERTICALE – Nel capoluogo lombardo l’autunno si ammira… con il naso all’insù. I grattacieli del Bosco Verticale si colorano di giallo e di rosso, proprio come accade nelle foreste extra cittadine. Le terrazze sono private, ma la vista è per tutti.

TORINO – È una delle città più verdi d’Italia e in autunno è davvero uno spettacolo. Basta percorrere uno dei viali che attraversano la città, o passeggiare nel Parco del Valentino o lungo le rive del Po per immergersi in uno scenario pittorico.

VENEZIA – La città lagunare nel centro è povera di alberi, per cui i colori dominanti dell’autunno sono quelli bianchi e grigi della nebbia. Avvolta nella foschia la città diventa silenziosa, ma il suo fascino è sempre speciale e unico.

GENOVA – Come tutte le città di mare, l’autunno genovese offre una buona quota di giornate limpide e soleggiate, in cui la luce è tersa e i colori ancora più brillanti. Lo stesso vale per quelli delle chiome degli alberi, particolarmente variopinte.

FIRENZE – È una città magica in tutte le stagioni. L’autunno invoglia a scoprirla con ritmi più lenti, fermandosi ad ammirare il panorama di Ponte Vecchio che si riflette nell’Arno.

PERUGIA – L’autunno è un’ottima stagione per scoprire Perugia, con il suo centro storico e i suoi preziosi monumenti. Le colline su cui la città è edificata offrono splendidi punti di osservazione e panorami suggestivi.

NAPOLI – È la città del sole e del mare: sembra che qui l’autunno proprio non trovi casa. La temperatura è sempre mite, spesso anche nelle giornate piovose, e il bel tempo non tarda mai a ritornare. I pomeriggi sono più brevi, naturalmente, ma la luce dorata e la trasparenza dell’aria sono sempre una festa.

ALBEROBELLO – Siamo abituati a vedere i trulli sullo sfondo del cielo blu e con la luce accecante dell’estate: anche ora, però, ci sono solo le chiome variopinte degli alberi a ricordare che l’estate è ormai alle spalle.

CHIA, SARDEGNA – Nella bella stagione è una delle spiagge più gettonate della Sardegna: vederla poco affollata e tranquilla, circondata da cespugli di macchia colorati d’autunno è inconsueto e curioso, Ma se il tempo è bello e il sole splende, non mancano gli appassionati che continuano a frequentarla, osando magari anche un tuffo frizzante.