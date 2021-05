Alto Lago Maggiore: tanti tesori poco conosciuti

Immersi in paesaggi incantevoli, specialmente tra primavera ed estate, con le meravigliose fioriture di agrumi, camelie,azalee e rododendri, i tre centri sono apprezzati da viaggiatori di tutta Europa, specialmente per l'incontro tra natura e cultura. Molteplici sono le opportunità di visita, alla scoperta dell'architettura sacra e di testimonianze della civiltà rurale di un tempo o ispirate dagli eventi tradizionali del territorio.



Un tuffo nel lago - Le attività outdoor, tra sport di acqua e terra, incontrano qui davvero tutti i gusti: per gli amanti di una vacanza attiva la litoranea che collega Cannero a Cannobio è luogo ideale per praticare windsurf, canoa o per rilassarsi in riva al lago. Dalle spiagge attrezzate di queste località, infatti, un tuffo nell'azzurro delle pluripremiate acque dell'Alto Lago Maggiore è il must della stagione estiva. E basta volgere lo sguardo verso i monti che incorniciano i borghi lacustri per incontrare, immerso in un'oasi verde con decine di chilometri di sentieri panoramici percorribili a piedi o in e-bike, un parco avventura a 5 stelle per il divertimento di tutta la famiglia.



Le sponde fiorite - Dal lago, raggiungendo Cannero e Cannobio a bordo dei battelli della Navigazione Lago Maggiore oppure con le piccole imbarcazioni della navigazione privata, le sponde fiorite di camelie e di altre essenze tipiche si mostrano in tutto il loro splendore. E, per una pausa di gusto, l'Alto Lago Maggiore è uno scrigno di sapori e profumi tipici: mieli di montagna, formaggi e salumi prodotti sulle alture, il pescato offerto dal lago e squisite specialità di pasticceria.



Sport acquatici - A due passi da Cannobio, la natura regala lo spettacolo di una perla semi-nascosta, l'orrido di Sant'Anna: formazione originata dall'erosione delle acque, questa piscina naturale è perfetta per trovare tregua dall'afa estiva ed è raggiungibile anche grazie alla pista ciclabile che la collega al Lido di Cannobio, vero paradiso per gli sport acquatici. E per chi è attento al tema della sostenibilità, Cannero offre anche l'opportunità di ammirare i celebri Castelli (proprietà Borromeo in fase di restauro) e il piccolo borgo dal lago a bordo di un catamarano alimentato ad energia solare.



Trekking - Innumerevoli sono gli itinerari nelle vallate di Trarego, Cannero e Cannobio: spiccano la "Via Borromea" e i sentieri che partono dal percorso della storica "Linea Cadorna", ampio sistema fortificato costruito durante la Prima Guerra Mondiale. Novità della stagione 2021, il panoramico Monte Carza, alle spalle di Trarego, ospiterà la prima Big Bench (Panchina Gigante) del Lago Maggiore.



Una vacanza indimenticabile - Punto ideale di incontro tra lago e montagna, Cannero, Cannobio e Trarego dipingono un quadro dalle mille sfumature: tra natura, cultura ed enogastronomia. L'Alto Lago Maggiore è la destinazione perfetta per accogliere un viaggiatore consapevole e desideroso di scoprire una realtà unica, per una vacanza indimenticabile.



Per maggiori informazioni: www.altolagomaggiore.it