Alto Adige: full immersion nella natura, con tutta la famiglia

Tra sentieri pensati appositamente per le famiglie, parchi gioco, malghe dove trovare ristoro e meravigliosi paesaggi, la provincia altoatesina offre la soluzione ideale per trascorrere una vacanza formato famiglia, all’insegna della natura. In particolare, a Bressanone e dintorni si trovano alcuni tra i più grandi alpeggi di tutta la provincia di Bolzano.



Panorami mozzafiato - All’Alpe di Villandro è possibile dormire in quota all’interno di baite confortevoli che offrono attrazioni per bambini come parchi giochi e piccoli zoo. Questo altopiano, che si caratterizza per lo splendido panorama sulle Dolomiti, permette di esplorare torbiere, distese di pino mugo e boschetti da favola. Qui, come anche sull’Alpe di Rodengo e Luson, sono inoltre presenti sentieri escursionistici in quota percorribili anche con i passeggini. Per gli amanti delle vette a misura di famiglia è consigliato il percorso che dall’Alpe di Luson conduce alla Cima Lasta, meta facilmente raggiungibile dai più piccoli grazie al tempo di percorrenza, alla difficoltà e al dislivello adatto alle loro esigenze. Qui il panorama è mozzafiato e offre una vista panoramica a 360°. Inoltre si può fare una sosta alla Malga Kreuzwiese per assaporare i formaggi tipici di loro produzione.



Malga Fane e il Sentiero del Latte - Spostandosi verso Valles, invece, è possibile raggiungere la Malga Fane – uno dei villaggi alpini più antichi e suggestivi formato da tipiche casette in legno – attraverso il Sentiero del Latte: un itinerario didattico che racconta le qualità di questo alimento e la bontà dei prodotti ad esso legati.



Bambini nella preistoria - Un altro luogo topico delle vacanze family oriented, che si trova a sud di Bolzano tra i paesi Aldino e Redagno, è l’altopiano del monte Regolo, un paesaggio idilliaco fatto di boschi e prati dove spicca il canyon del Bletterbach, antico quanto l’ultima era glaciale (circa 18mila anni fa), lungo 8 km e profondo circa 400m. Un divertimento dal sapore preistorico che affascina i più piccoli: nei diversi strati di roccia si possono rinvenire tracce di fossili. Inoltre, ogni mercoledì di luglio e agosto si organizzano visite guidate durante le quali si parla di natura e pietre trasormando i bimbi in piccoli geologi.



Di malga in malga - Sempre ad Aldino le famiglie possono vivere un’escursione che conduce di malga in malga, un percorso che si estende per 7,5 km e supera i 160 metri di altitudine. Tutti i sentieri sono ampi o forestali, ideali per le famiglie, dove i pascoli sono liberi. L'escursione dura poco più di 2 ore.



Come Robin Hood - Per chi, invece, vuole indossare i panni di Robin Hood, è verso il Renon che deve dirigersi. Qui, infatti, sono a disposizione di grandi e piccini due percorsi di tiro con l'arco con tanto di modelli animali in 3D da centrare. Ma gli animaletti del bosco – veri o sagomati - non sono i soli abitanti di questa zona. È fortemente consigliato il sentiero selvaggio delle meraviglie - Funimal Forest - il nuovo percorso didattico di Soprabolzano che insegna a conoscere meglio sia gli animali che popolano la zona del Renon che il loro ruolo nel preservare l’equilibrio dell’ecosistema in cui si trovano.



