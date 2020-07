La preziosa Sicilia del vino: tre itinerari per intenditori

Anche dal punto di vista enoturistico questa regione offre moltissime occasioni per tutti gli amanti e curiosi del vino che vogliano approfondire la conoscenza del territorio o, semplicemente, degustare le eccellenze dell’enologia siciliana ammirando i colori del mare. Ecco itinerari da non perdere per visitare il meglio, in fatto di vini, che questa affascinante regione ha da offrire.



Pantelleria e Marsala - Un tour inedito, suggerito come gli altri dall’agenzia turistica Justsicily, che si sviluppa tra Pantelleria, la Perla Nera del Mediterraneo, così chiamata per le colate laviche che caratterizzano il paesaggio e Marsala, cittadina siciliana ricca di storia e dai meravigliosi scorci. Una vacanza pensata in tre giorni di colorata allegria, dove l’aria del mare di Pantelleria e i baci del sole di Marsala creano uno scenario unico per le più esclusive degustazioni dei vini delle cantine locali. Il tour prevede numerose visite alle aziende vitivinicole e degustazioni dei vini tipici delle due destinazioni, tra un bicchiere di Zibibbo e un tramonto sul meraviglioso Mar Mediterraneo. Da non perdere: a Pantelleria è d’obbligo assaggiare il Bacio Pantesco, un dolce tipico dell’isola fatto di fragranti frittelle farcite di ricotta e scaglie di cioccolato, magari abbinato ad un buon bicchiere di Passito di Pantelleria.



Alcamo e Monreale - Una piccola pausa dalla frenesia quotidiana per godere delle meraviglie storiche di Monreale, il borgo arabo riconosciuto dall’Unesco e parte dell’area metropolitana di Palermo con l’incantevole Duomo, capolavoro dell’arte Bizantina e per trascorrere ore felici ad Alcamo, alle pendici del monte Bonifato immersi nella natura. Il viaggio inizia con la visita al Duomo di Monreale con i suoi mosaici famosi in tutto il mondo, per poi svilupparsi in un percorso di degustazione ideato appositamente per riscoprire il piacere di bere il buon vino direttamente dal produttore tra sconfinati vigneti e verdi oliveti. Un tour dedicato a chi vuol godere di straordinari luoghi di interesse naturalistico, all’insegna di ottimi vini da degustare e splendide città storiche da visitare. Da non perdere: Secondo una recente classifica pubblicata da Forbes, Palermo è l’unica città italiana ad entrare nella top 10 dello street food mondiale: approfittate della visita a Monreale per gustare l’iconica arancina o il golosissimo panino con le panelle.



Noto ed Etna - Il tour Noto ed Etna unisce arte, avventura e degustazioni in prestigiose cantine siciliane, alla scoperta di uno dei posti più amati e più belli della Sicilia barocca, la meravigliosa Noto, il cui centro storico è stato dichiarato nel 2002 Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco. Quattro giorni di divertimento e spensieratezza, fra le degustazioni in cantine immerse nello splendido paesaggio siciliano e la visita al vulcano Etna, luogo di grande fascino al quale sono collegate numerose storie e miti. Da non perdere: a Noto è imperdibile l’assaggio della Caponata, un piatto a base di ortaggi fritti e salsa agrodolce a base di pomodoro. Ne esistono moltissime varianti, tutte da leccarsi i baffi!