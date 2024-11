Gardaland: in arrivo la nuova esperienza Animal Treasure Island

Al centro di questa nuova ed emozionante storia ci sono temi sempre attuali, come la lotta tra il bene e il male, strettamente intrecciata con una coinvolgente caccia al tesoro che proietta gli sopiti in un’avventura coinvolgente e ricca di pathos. L’esperienza di intitola “Animal Treasure Island” e ha richiesto un investimento di circa 10 milioni di euro. La nuova IP registrata da Merlin Entertainments, leader nell’intrattenimento per famiglie, numero uno in Europa e secondo operatore al mondo per numero di visitatori, coinvolgerà gli ospiti di Gardaland in un’esperienza unica ed esclusiva all’interno di una water dark ride, interamente sotterranea, con una superficie di 6000 mq, con venti nuove scene altamente coinvolgenti.