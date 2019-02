Firenze: quattro giorni a passo di danza

Firenze: la danza è per tutti La ballerina Evgenia Obraztsova, pricipal del teatro Bolshoi. Foto: Marc Haegeman Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Danza in fascia: un percorso ballerino per neo-mamme e bebè. Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra i diversi filoni che animano la manifestazione spicca, per la sua rilevanza e il suo impatto, il tema della danza come terapia, ossia come strumento che infonde energia e coraggio anche a chi è affatto da una malattia. Tra le storie in primo piano spicca quella di Chiara Pedroni, giovane cremonese disabile affetta da endometriosi, diventata campionessa di danza sportiva su sedia a rotelle; o quella di Simone Sistarelli, ideatore del progetto Popping for Parkinson's che, insegnando il popping agli allievi affetti da questa patologia, li aiuta a trasformare un sintomo come il tremore in un linguaggio espressivo.



Tutti i giorni è possibile praticare danza ad ogni livello e in ogni disciplina, dal classico al contemporaneo passando per flamenco e tap, ma anche scegliendo tra nuove suggestioni tra le nuove discipline di danze sensuali, orientali e fusion che in questo momento rappresentano una vera e propria tendenza. Sono balli che sciolgono i movimenti, liberano dallo stress e accrescono consapevolezza e autostima, migliorando nello stesso tempo il rapporto con gli altri. Tra queste ci sono il Bhangra, la Bollywood Dance, l'American Tribal Style, il Belly Burlesque, lo Stretching & Flexibility e molti altri.



Sono moltissime le star attese a Danzainfiera. Tra queste spiccano i nomi di alcune star del balletto mondiale, tra cui Evgenia Obraztsova, dal 2002 ballerina solista del Teatro Mariinsky e principal del Teatro Bolshoi di Mosca, e l'étoile Lucia Lacarra, la ballerina spagnola tra le ospiti più ricercate in tutto il mondo, e oggi direttore artistico del Victor Ullate Ballet di Madrid. Lo spazio dedicato alla Tap Dance, in Italia nota come tip tap, propone l'incontro con il pluricampione del mondo Daniel Léveillé, mentre l'hip hop è rappresentato da Kenzo Alvares, guest dei più importanti contest in giro per il mondo. Direttamente dal Teatro Verdi di Firenze, arriva l'eVolution Dance Theatre con lo spettacolo The Magic of Light (in scena giovedì 21 febbraio). Spazio anche all'autentico tango argentino con i ballerini coreografi Yanina Valeria Quiñones e Neri Luciano Piliù, fondatori della Tango Rouge Company in scena il 22 febbraio al Verdi con lo straordinario show “Noches” de Buenos Aires.



Uno spazio particolare è riservato ai bambini sia nell'area espositiva, sia con spettacoli, lezioni e competizioni. Tante le occasioni per incontrare i beniamini del palcoscenico teatrale e televisivo, per scattare e postare i migliori selfie con i protagonisti della danza internazionale, ma anche per imparare i passi alla base della danza. Un momento speciale è dedicate alle neo-mamme che possono sperimentare un suggestivo percorso di danza da percorrere insieme al proprio piccolino per sperimentare con lui un benessere tutto speciale. Ci sono anche momenti dedicati ai consigli utili come la lezione di trucco e acconciatura di scena curata dall'Accademia Teatro alla Scala e rivolta a ballerini e insegnanti.



In occasione della manifestazione, il cartellone di spettacoli abbraccia tutti i teatri fiorentini, con spettacoli di altissimo livello,, davvero da non perdere.

Il calendario degli appuntamenti è online sul sito della manifestazione www.danzainfiera.it.