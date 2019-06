Viva Leonardo! La Francia celebra il genio italiano

“Viva Leonardo da Vinci” è intitolato l'ampio carnet di eventi, mostre, conferenze, laboratori, installazioni digitali, spettacoli e degustazioni che permetterà a tutti i visitatori della straordinaria Valle della Loira di tuffarsi nel più autentico spirito del Rinascimento.



Leonardo e la cultura francese - Leonardo da Vinci arrivò ad Amboise, nella Valle della Loira, nel 1516, invitato da Francesco I. Aveva 64 anni e visse i suoi ultimi tre anni nel castello di Clos Lucé, vicino alla corte del re. Presso la sua dimora francese si dedicò a molteplici discipline come pittura, architettura e filosofia, circondato dai suoi allievi e raggiunto da ambasciatori, artisti italiani e personalità di spicco del regno. È l’inizio di un periodo fiorente che rivoluzionerà l’estetica, la cultura e lo stile di vita: l’arrivo di artisti italiani nella Valle della Loira, agli inizi del XVI secolo, segna infatti la nascita del Rinascimento francese.



Banchetti come nel ‘500 - Dal 14 giugno fino al 31 dicembre al castello di Chambord ci si potrà immergere nella vera atmosfera rinascimentale grazie alla riqualificazione e al restauro delle aree interne che hanno ricreato l’autentica atmosfera che caratterizzava gli interni del castello al tempo di Francesco I. Il 22 giugno, intorno al castello di Villebon, tra musica rinascimentale, la lettura di poesie del tempo e costumi d’epoca, si potrà partecipare a un vero e proprio banchetto in cui ogni dettaglio permetterà di rivivere lo spirito più autentico delle feste dell’epoca. Stesso giorno, altro banchetto: presso il Castello Reale di Amboise, sarà possibile gustare vere pietanze rinascimentali preparate dallo chef Sieur Sausin e assistere a tipici spettacoli di musica, teatro e giocoleria.



La musica del Genio - Appassionato di arte, musica e danza, re Francesco I amava divertirsi e invitare a corte i migliori cantanti e strumentisti di Francia. Dal 7 giugno al 20 luglio, al castello di Vincennes, l'ensemble Doulce Mémoire metterà invece in scena uno spaccato della vita quotidiana alla corte di Francia nel XVI secolo attraverso un fedelissimo repertorio musicale. Lo stesso gruppo musicale sarà anche impegnato ad Amboise dal 20 giugno al 23 luglio: si potrà qui assistere a una delle tipiche Magnificences, le feste di corte organizzate da Francesco I con i migliori artisti del suo tempo. Musica, canto, danza e costumi: nulla sarà lasciato al caso.



Suoni e luci - Il 22 giugno, tutti a Noirlac, per un concerto sulle rive della Loira: l’atmosfera sonora naturalmente creata dal fiume - e sapientemente catturata dal musicista Boris Jollivet, specializzato in suoni della natura - farà da eco alle famose opere cantate dall'Ensemble Jacques Moderne. Dal 29 giugno al 7 settembre l’architettura della Galleria Nazionale di Tours sarà infine lo sfondo per una composizione artistica fatta di suoni e luci, che proietterà i visitatori nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle tante storie che questa epoca ci può ancora raccontare.



In crociera sul fiume - Visitare la valle della Loira significa anche immergersi in un paesaggio di rara bellezza. Gli amanti della vita all’aria aperta potranno celebrare l’epoca di Leonardo anche attraverso eventi pensati per apprezzare paesaggi, giardini e natura. Fino al 31 ottobre, per esempio, è possibile partecipare alle crociere lungo il fiume Cher, affluente della Loira: un romantico percorso tra boschi e vigneti, da cui ammirare il sontuoso Château de Chenonceau e scoprire da vicino il funzionamento dell’ingegnoso sistema di dighe e chiuse, in parte inventate proprio da Leonardo da Vinci.



L’infanzia nel Rinascimento - Cosa mangiavano i bambini cinquecento anni fa? Quali erano i giochi preferiti dei piccoli nobili? Quali erano le buone maniere a cui bisognava attenersi? La mostra Bambini del Rinascimento, nel castello di Blois (fino al primo settembre), si propone di rispondere a queste e molte altre curiosità e presenta, per la prima volta, costumi e abitudini legate all’infanzia dalla fine del XV all’inizio del XVII secolo. Per i giovani dai quattordici ai diciassette anni è da segnare in agenda l’appuntamento Rinascimento Tours che si terrà tra il 24 e il 30 giugno.



Leonardo inventore - Macchine volanti che imitano le ali degli uccelli, pinne ispirate alle membrane dei pesci... quale bambino non ha sognato, almeno una volta, di fare l’inventore? Per Leonardo tutto questo era realtà: da Vinci può essere considerato un pioniere della moderna biomimetica, disciplina che consiste nel trovare soluzioni innovative in natura per risolvere problemi tecnologici. Per rimanere a bocca aperta davanti alle molteplici declinazioni della sua geniale inventiva e scoprire quanto studio e ricerca vi fossero dietro, l’appuntamento è dal primo luglio al 31 agosto con la mostra S’inspirer du Vivant, le biomimétisme de Léonard à nos jours alla Fabrique Normant di Romorantin-Lanthenay.



Per maggiori informazioni: www.france.fr