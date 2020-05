Vacanze in cima: sei arrampicate in giro per l’Europa

Proprio per i più sportivi e coraggiosi, Virail, piattaforma per viaggiare, , ha raccolto sei destinazioni europee perfette per chi, durante la bella stagione, vuole mescolare sport e natura e cambiare punto di vista.



Kalymnos, Grecia - Nell’isola greca di Kalymnos, a poche miglia dalla Turchia, la Grande Grotta accoglie tutti gli amanti dell’arrampicata con le sue rocce calcaree. Quest’ampia parete, divisa in tre settori che la rendono praticabile tutto il giorno grazie alle numerose zone d’ombra, è adatta anche ai meno esperti e si affaccia sul mare regalando panorami mozzafiato.



Verdon, Francia - Nell’Alta Provenza, non distante dal mare e dalla Costa Azzurra, si estende il Parco Regionale del Verdon, che vanta alcuni tra i canyon i più fondi e spettacolari d’Europa. Le sue pareti in roccia calcarea sono percorse da centinaia di vie storiche (realizzate per l’arrampicata sportiva a partire dagli anni Settanta) che regalano esperienze forse uniche nel nostro continente.



Margalef, Catalogna - Non distante dalla città di Tarragona, in Catalogna, c’è il Parc Natural de la Serra del Montsant: un paradiso per gli amanti dell’arrampicata. I grandi strapiombi circondati da una vegetazione rada, ma salda, regalano vie di tutti i tipi e tutte le difficoltà, prediligendo però quelle per l’arrampicata di potenza e resistenza perfette per i più esperti.



Misja Pec, Slovenia - Misja Pec, nell’Istria slovena, è un vero e proprio anfiteatro di roccia che chiama ogni anno centinaia e centinaia di appassionati di arrampicata. Le pareti di calcare, alte 45 metri, si prestano a diversi livelli di allenamento e si trovano a pochi passi da Trieste e dall’Italia. Le vie sono percorribili tutto l’anno, inverno compreso.



Zillertal Ewige Jagdgründe, Austria - La Zillertal Ewige Jagdgründe, nel cuore della valle Zillertal, una delle principali del Tirolo austriaco, è una meta un po’ insolita rispetto alle altre. Le pareti sulle quali arrampicarsi, infatti, non sono quelle di alte montagne, ma appartengono a enormi massi in granito che sembrano spuntare dal nulla dal terreno. Le altezze si riducono, ma non il valore dell’esperienza. È una destinazione perfetta per chi è alla ricerca di un basso o medio grado di difficoltà.



Profilveggen, Norvegia - Jøssingfjord è un fiordo sulla punta meridionale della Norvegia e su di lui si sporgono pareti che con il passare degli anni sono diventate mete predilette dagli appassionati di arrampicata sportiva. Una di queste è Profilveggen che, con i suoi 120 metri d’altezza e di granito, è una delle regine da scalare nel Nord Europa.