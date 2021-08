Turismo 2021 in Croazia all’insegna dell’ottimismo

Quando si paragonano i risultati con il 2019, l’anno prima della pandemia, a luglio in Croazia sono stati realizzati l’80% degli arrivi e l’81% dei pernottamenti, ha affermato il Ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia Nikolina Brnjac.



Previsioni ottimistiche - "Per ora i risultati nel 2021 - ha detto la Brnjac - sono un indicatore che, nonostante la pandemia, con una buona preparazione e cooperazione di tutto il settore del turismo, la Croazia può essere una destinazione turistica sicura e di successo. Attualmente le previsioni per la seconda metà d’agosto e per la dopo stagione sono ottimistiche. Le offerte per le quali c'è una maggiore richiesta sono quelle in cui sono implicate maggiore sicurezza e distanziamento sociale. Quando si parla di alloggio, si parla di case vacanza, campeggi e offerte di turismo nautico. È importante sottolineare che tutto il nostro settore ha davvero adottato tutte le misure per far sentire i nostri ospiti al sicuro".



Accoglienza al top - "La Croazia è una destinazione ben preparata e organizzata per l'accoglienza di un gran numero di turisti. Abbiamo una situazione epidemiologica stabile, severi controlli e sorveglianza sono in corso lungo l'intera costa. Invitiamo ad un comportamento responsabile e al rispetto delle misure epidemiologiche in modo che tutti possano godersi una vacanza sicura e piacevole in Croazia" ha concluso il Ministro Brnjac.



Per maggiori informazioni: www.croatia.hr/it-IT