Croazia: vacanze da favola tra foreste e castelli

I buongustai assaggeranno i piatti locali - i più famosi sono i “štrukli”, pasta ripiena - e gli amanti della storia amano sottolineare che molti grandi croati, artisti e ribelli sono nati a Zagorje e che centomila anni fa qui è stata la dimora dell’uomo preistorico di Krapina.



Attraverso castelli e colline - Per gli amanti di magnifici panorami ci sono irresistibili colline dove si respira l’aria fresca. Le ville splendidamente inserite nel paesaggio, immerse nel verde, sono il luogo perfetto per chiunque voglia fare una vacanza indimenticabile con la famiglia o gli amici. Ovunque si vada, si trova almeno un castello dove si possono godere di piatti da Re.



Fin dall'età della pietra - Il capoluogo, la città di Krapina, è una tappa obbligata, per il suo Museo di Neanderthal, che offre una migliore comprensione del popolo nell’età della pietra, che viveva in questa zona 125.000 anni fa. Si tratta di uno dei più moderni musei della Croazia e dell’Europa centrale, con molti componenti multimediali e un’architettura molto particolare. L'uomo primitivo di Krapina, è uno dei simboli più suggestivi di questa zona, nonché la prova più importante di quanto sia ricca di storia questa città.



Terme dappertutto - Questa regione è cosparsa di sorgenti termali e di acqua minerale, una volta tra le più frequentate dai Romani. Oggi, i moderni e rinnovati centri termali la stanno trasformando in un’oasi di benessere con piscine all’aperto e al coperto, parchi acquatici, grotte di ghiaccio e trattamenti di bellezza che completano una buona offerta ricettiva e gastronomica. A Tuhelj si trova il famoso centro balneare ed escursionistico, e le sue acque sono utilizzate per il trattamento di diverse malattie. Possibilità di soggiornare anche nel Glamping village. Il Sauna World Terme Tuhelj offre qualunque tipo di trattamento del mondo spa e benessere.



Per gli amanti della bici - Grazie al progetto cicloturistico integrale ZagorjeBike, questa regione è promossa come luogo magico per gli amanti della bici. Percorsi ciclabili più o meno impegnativi sono stati pensati per uscire dallo stress della vita quotidiana. L'avventura del cicloturismo vi porterà attraverso le storie dello Zagorje, numerosi castelli, giardini e chiese barocche fino alle rilassanti sorgenti termali. Le attività all'aperto invitano a gustare il vino e la cucina locale. Coloro che desiderano ammirare la regione da una prospettiva diversa possono prendere il volo su una mongolfiera del Balon Klub di Zagabria. Si sorvolano per un’ora le splendide colline dello Zagorje, ed è seguito da una colazione o da un brunch.



Sapori dello Zagorje - Anche se lo Zagorje è ricco di affascinanti bellezze naturali, numerosi centri e sorgenti termali, ville e hotel, quello che si ricorda e apprezza di più è l’enogastronomia. L'esperienza diventa ancora più completa se ci dedichiamo all'esplorazione delle strade del vino, intrecciate nelle sue enoteche, che formano una sorta di rete insieme ai vigneti su tutte le sue colline. Le cantine custodiscono un vino eccellente e squisito che negli ultimi anni ha ottenuto ottimi riconoscimenti alle fiere e ai concorsi mondiali.



Per maggiori informazioni: www.visitzagorje.hr