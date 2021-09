Svizzera: cinque giardini per riconciliarsi con la natura

Il giardino botanico sulla Schynige Platte - Prendendo la cremagliera fino allo Schynige Platte si arriva non solo a un’eccezionale vista panoramica dei monti Eiger, Mönch e Jungfrau, ma si giunge anche a un giardino botanico molto speciale. Fondato nel 1927, è un’attrazione unica con oltre 720 specie di piante native delle Alpi svizzere che crescono nel loro ambiente naturale. Un sito di ricerca scientifica e conservazione ambientale a 1967 metri s.l.m., che offre inoltre ai visitatori la possibilità di osservare da vicino la bellezza, la varietà e i segreti della flora alpina. Molte specie alpine hanno anche proprietà curative, sfruttate ancora oggi nella medicina popolare e tradizionale. Tutto dipende dal giusto dosaggio: alcune piante come ad esempio l’aconito sono infatti velenose, ma in piccole dosi controllate hanno un effetto curativo. La maggior parte delle piante medicinali sono di fatto erbe aromatiche, che dispiegano tutte le loro proprietà se assunte sotto forma di tisane o di estratti alcolici. Piante medicinali popolari dai noti principi attivi sono ad esempio l’iperico (utile contro la depressione), la genziana maggiore (contro i disturbi gastro-intestinali) oppure l’arnica, la pianta preferita di Paul Brunner, il giardiniere tuttofare.



Parco San Grato - Il Parco San Grato, situato sopra il paesino di Carona, nei suoi circa 62'000 m2 raccoglie la collezione di rododendri e conifere più ampia per varietà e per quantità dell’intera regione. Il proprietario originario fu l’industriale sangallese Martin Othmar Winterhalter, famoso per aver brevettato nel 1923 la moderna chiusura lampo. Il Parco appartiene oggi all’Ente Turistico di Lugano ed è stato arricchito da una zona svago per i bimbi e da diversi sentieri tematici. Il sentiero della fiaba racconta il parco in modo giocoso e divertente ai più piccoli, mentre il sentiero del relax unisce i tratti più pianeggianti e comodi del giardino. Lungo il sentiero botanico, invece, dei pannelli illustrativi accompagnano il visitatore alla scoperta della ricca vegetazione ornamentale e spontanea. Per gli amanti dell’arte vale la pena di passeggiare lungo il sentiero artistico, costeggiato da diverse opere scultoree. Il sentiero panoramico infine permette di ammirare l’imperdibile vista dai punti più spettacolari.



Il Rosengarten di Berna - Il Rosengarten è un parco molto ampio con una splendida vista sul centro storico e sull'Aare. Nel parco vi sono 220 diversi tipi di rose, 200 tipi di iris e aiuole palustri con 28 diversi rododendri. Dal 1913 il giardino è un parco pubblico con una rigogliosa presenza di fiori e uno stagno. Nel 1956 - 62 il parco fu ridisegnato e vi furono piantati rododendri e azalee oltre a un giardino di iris.Un gazebo e un giardino per la lettura offrono idilliache possibilità di relax. Il ristorante Rosengarten invita a rilassarsi e offre la vista sul centro storico.



Ginevra - Rose e dalie, piante officinali, fiori esotici ed erbe in abbondanza: il Giardino Botanico di Ginevra ospita più di 16.000 varietà vegetali. Variopinte tanto quanto le fioriture delle piante sono le specie di uccelli esotici che vivono allo zoo del Giardino Botanico. Il Giardino Botanico appena fuori Ginevra svolge al contempo funzioni di area didattica dedicata alla botanica e di amato e vicino parco ricreativo. Dal 1904 il grande parco che ospita piante, alberi, fiori, habitat particolari, serre e uno zoo è accessibile al pubblico. Le varietà di piante sono ripartite tematicamente in base al loro habitat ed illustrate con l'ausilio di tavole informative: piante protette, piante medicinali e utili, piante da giardino e fiori, oltre a fiori esotici. Nello zoo vivono antiche specie di animali domestici e daini a rischio di estinzione, all'interno di speciali biotopi acquatici si incontrano anatre e fenicotteri e all'interno di voliere uccelli esotici come i pappagalli o i pappagallini.



Alpinum Schatzalp - La flora di alta montagna originaria dei Pirenei, della Nuova Zelanda, della Cina, del Nepal o del Tibet si trova anche in Svizzera. Nel giardino botanico Alpinum Schatzalp da giugno a settembre fioriscono più di 3.500 tipi e specie di piante provenienti da tutte le montagne del mondo. Il giardino botanico Alpinum Schatzalp, che si estende su circa due ettari di superficie, si trova in un territorio quanto mai vario, caratterizzato da diversi tipi di bosco, da un selvaggio ruscello di montagna, pascoli alpini, formazioni rocciose e risorgive. Il terreno su cui sorge lo storico Hotel Schatzalp, aperto nel 1900 con la funzione di sanatorio di lusso, appartiene all'area del giardino. L'area effettivamente dedicata al giardino botanico si estende nella zona posteriore della Schatzalp e la si visita seguendo un circuito segnalato. Ogni pianta ha una targhetta di identificazione che ne riporta le più importanti caratteristiche, consentendo quindi agli amanti della botanica e del sapere di informarsi autonomamente. L'offerta per un'ulteriore perfezionamento delle conoscenze viene completata da seminari e visite guidate incentrati sulle piante officinali e sul giardinaggio biologico.



