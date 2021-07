La Danimarca e il camper, un connubio ideale 

In Danimarca, la natura regna sovrana e regala ogni giorno nuove emozioni. Il Mare dei Wadden, con le sue 30 isole dichiarate riserve naturali, è il punto di partenza ideale per una vacanza in camper. Un chilometro dopo l’altro, si susseguono paesaggi sempre diversi, selvaggi e maestosi. Il Geoparco dello Jutland occidentale, tra il Limfjord e il Mare del Nord, piace ai camperisti per la sua natura incontaminata e i suoi campeggi direttamente sul mare.



Dune da 90metri - Da non perdere una sosta nel Parco Nazionale di Thy e nei pressi di Rubjerg Knude, dove dune di sabbia alte fino a 90 metri stanno a poco a poco inghiottendo il litorale e il faro sulla spiaggia. La natura è protagonista anche nella regione di Silkeborg, con i suoi numerosi laghi adatti alle attività all'aria aperta (escursionismo, kayak, mountain bike...). Naviga da un'isola all'altra nell'arcipelago della Fionia grazie al super efficiente servizio di traghetti, osserva gli uccelli e impara a pescare nel Parco naturale dei laghi di Maribo, ammira il cielo stellato a Møns Klint, un paradiso naturale di flora e fauna conosciuto come uno dei migliori punti di osservazione astronomica in Danimarca. Infine, sali fin sopra le cime degli alberi sulla torre del Camp Adventure: da quassù, la vista a 360° sul paesaggio circostante ti toglierà il fiato… E non dimenticare Bornholm, le sue formazioni granitiche e i suoi crepacci, prove tangibili dei profondi sconvolgimenti geoclimatici del passato.



Storia danese e campeggio - Oltre a essere ricca di meraviglie naturali, la Danimarca è anche un vero e proprio concentrato di cultura e storia che si presta a essere scoperto un po’ alla volta, in una vacanza itinerante. A Tirpitz, per esempio, i camperisti possono godersi gli splendidi campeggi in riva al mare: la base perfetta per partire alla scoperta del Museo Tirpitz, allestito all'interno di un vecchio bunker e dedicato alla storia del Vallo Atlantico. Proseguendo sulle coste dello Jutland, pianta la tenda in un campeggio vicino al Museo Pour Papirkunst, a Blokhus, per scoprire tutti ma proprio tutti i segreti della carta nell'unico museo di tutta la Scandinavia dedicato a quest’arte. Durante il viaggio, è d’obbligo una tappa ad Arhus, la seconda città più grande del paese e sede del Museo ARoS, tra i più grandi musei d'arte del Nord Europa.



Esperienze artistiche - Per un’esperienza artistica completa, conviene fare rotta verso il Louisiana Museum of Modern Art a Oresund, uno dei musei d'arte contemporanea più rinomati al mondo. Qualche brivido di paura al Faengslet, il museo della prigione di Horsens, che racconta le condizioni di vita e le storie degli ex detenuti. A Kongernes Jelling si torna indietro nel tempo fino all’era dei Vichinghi e si visita il luogo in cui la tradizione colloca la nascita della nazione danese, dove campeggiano due enormi pietre runiche di epoca vichinga. Tracce vichinghe sono presenti ovunque in Danimarca, come nella fortezza di Trelleborg, una tappa obbligata per conoscere meglio questo straordinario popolo. Continua il tuo viaggio nel tempo al Dybbol Banke History Center, nello Jutland meridionale, teatro di numerose battaglie: questa bellissima regione offre diversi campeggi in cui sostare. Anche le rovine del castello di Hammershus, a Bornholm, sono un buon punto di partenza per un viaggio alla scoperta della storia del paese.



Dal camper alla bicicletta - Si dice che Copenaghen sia la capitale della bicicletta... È vero, ma lo è un po’ tutta la Danimarca. Il ciclismo si adatta perfettamente allo spirito della vacanza in camper e si può praticare ovunque in Danimarca. Immersi in un paesaggio naturale magnifico e ancora incontaminato, oltre che quasi interamente pianeggiante, pedalare è facile e piacevole. A rendere il tutto ancora più comodo, ci sono oltre 12.000 km di piste ciclabili che si snodano per tutto il paese. Tra una pedalata e l’altra si ha il giusto tempo per esplorare, passeggiare e fermarsi dove si desidera: una brasserie, un ristorante, spiagge, castelli…



Il museo dedicato al campeggio - A Egeskov, vicino al famoso castello, ai suoi magnifici giardini e alla collezione di auto d'epoca, dal 1° maggio c'è una nuova attrazione turistica: il primo museo d’Europa dedicato al campeggio. Su una superficie di 2000 m2 si snoda questo vero e proprio monumento alle vacanze nella natura, con un percorso che va dagli albori del campeggio fino a un’anticipazione delle tendenze future. La mostra ospita tantissimi oggetti gentilmente donati o prestati dai danesi e dai principali marchi specializzati in attrezzature da campeggio e attività all'aperto.



Per maggiori informazioni: www.visitdenmark.it