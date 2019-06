Surf in Norvegia? Temeraria (e piacevole) sfida alle onde

Per coloro che muovono i primi passi nel surf è consigliato il periodo tra l’estate e l’inizio dell'autunno quando le onde sono generalmente più docili e diversi alberghi e località dispongono di scuole di surf con tutto il necessario per questo sport. Ecco le migliori destinazioni per fare surf in Norvegia.



Surf a Jæren - Nella regione di Stavanger, la spiaggia di Jæren si estende per ben 11 chilometri ed è la più lunga di tutta la Norvegia. La costa alterna lunghe spiagge sabbiose a punti di costa rocciosi, un vero e proprio invito ad esplorare il Mare del Nord. Presso la spiaggia di Orre si trova il centro ricreativo di Orre (Friluft Huset), un centro informativo sulle attività all'aperto e sulla protezione dell'ambiente, attrezzato con chiosco, servizi igienici e parcheggio. Per arrivarci basta seguire la strada Rv. 507 (la rotta del Mare del Nord).



Surf a Sandvesanden - Sandvesanden Beach è una delle attrazioni più belle di Karmøy, splendida località a nord di Skudeneshavn. Grazie ai forti venti questa è la destinazione ideale per surfisti, kit-surfer e windsurfer. A pochi passi a sud di Sandvesanden si trova anche la suggestiva spiaggia di Mjølhussanden.



Surf a Hoddevik - Fare surf nelle fredde acque della Norvegia può essere un’esperienza senza eguali per chi non ha paura del freddo e ama mettersi alla prova. Hoddevik è l’ideale per praticare questo bellissimo sport e per i principianti è consigliato il Lapoint Surf Camp.



Surf alle isole Lofoten - In questo splendido arcipelago situato più a nord dell’Islanda e del circolo polare artico la temperatura media dell’acqua è di 5 gradi. Questo non basta a scoraggiare i surfisti, che hanno cominciato a scoprire le isole negli anni ‘60.Da segnalare l’Unstad Surf Camp dove vengono organizzati corsi e stage per i surfisti di qualsiasi livello.



Per maggiori informazioni: www.visitnorway.it