Strada alpina del Grossglockner: panorami strepitosi ed emozioni

IN AUTO FIN SOTTO LA VETTA PIÙ ALTA DELL’AUSTRIA - La Grossglockner Hochalpenstrasse è la strada alpina più famosa d'Europa ed è divenuta una delle mete automobilistiche e motociclistiche più popolari del continente sin dalla sua apertura nel 1935[. Prende il nome della vetta più alta dell’Austria. E’ lunga 48 chilometri e si inerpica nel cuore del Parco Nazionale Alti Tauri, nelle Alpi Austriache, fino a quota 2.571. Inaugurata nel 1935, è un grandioso capolavoro d’ingegneria stradale che con 36 tornanti scavalca la catena alpina degli Alti Tauri e attraversa alcuni fra i paesaggi più belli dell'Austria. È aperta dall'inizio di maggio all'inizio di novembre. Nei mesi invernali è chiusa perché impraticabile a causa della quantità di neve. E’ a pagamento e i prezzi dei biglietti dipendono dal tipo di veicolo. Percorrerla in questo periodo con le fioriture d'inizio estate è un'esperienza bellissima ed unica.



DAL SALISBURGHESE ALLA CARINZIA - Il viaggio inizia a Zell am See nel Salisburghese, del quale è capoluogo, passando per Bruck verso la Carinzia. Questo percorso panoramico di 48 chilometri sale di oltre 1.500 metri di altitudine ed offre numerosi spettacolari scorci panoramici. Si snoda attraverso diverse zone di vegetazione, dai prati e dai pascoli alpini alle alte montagne e ai ghiacciai, fino a raggiungere la vetta più alta dell'Austria, il Grossglockner con il ghiacciaio di Pasterze (il più vasto ancora esistente nelle Alpi Orientali), che svetta a 3.798 metri. Vale la pena fare una deviazione verso l'Edelweissspitze e il Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, che offrono panorami mozzafiato e sono una stupenda sosta per godersi il paesaggio e fare una passeggiata. Il percorso prosegue attraverso Heiligenblut, con la sua iconica chiesa gotica incorniciata dal Grossglockner, e prosegue fino a Lienz nel Tirolo Orientale, incastonata ai piedi delle Dolomiti di Lienz. Da lì, il viaggio torna indietro attraverso Matrei nel Tirolo Orientale, il cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri, attraverso il tunnel del Felbertauern, e infine ritorna a Zell am See.