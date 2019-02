Spagna, il fascino senza tempo di Girona

Girona, che si trova al confine con la Francia, è attraversata dal fiume Onyar che le conferisce in qualche angolo un aspetto quasi veneziano Il suo centro storico è ricco di suggestioni storiche e architettoniche ma anche di deliziosi ristorantini e negozi che offrono le gustosissime specialità del luogo e artigianato di alto livello.



Un centro storico da visitare - Girona ospita una magnifica Cattedrale che è simbolo identitario della città: s’innalza su uno degli spazi urbani più caratteristici, il Call, l’antico quartiere ebraico. Un monumento straordinario che gode della navata gotica più larga d’Europa. La Salita di Sant Domènec, la facciata e la scalinata della chiesa di Sant Feliu, con l’elegante sobrietà di edifici romanici come l’antico Monastero di Sant Pere de Galligants rappresentano altre tappe d’obbligo in città.



Un'enogastronomia di qualità - Girona può vantare una gastronomia di alta qualità, riconosciuta a livello internazionale. Tra i ristoranti più conosciuti in città c’è il Celler de Can Roca, un vero e proprio collezionista di stelle Michelin. Naturalmente ci sono proposte più economiche di ristoranti e pasticcerie per soddisfare tutte le tasche. Se la permanenza a Girona va oltre il semplice weekend, a pochi chilometri si trovano le bellissime spiagge e cale della Costa Brava e la straordinaria bellezza dei Pirenei di Girona.



Per maggiori informazioni: www.catalunyaexperience.it