L Europa in pullman: relax e paesaggi formidabili

Ecco dieci itinerari scenografici da percorrere in autobus in Italia, Scozia, Spagna, Norvegia, Inghilterra e Danimarca, selezionati dalla piattaforma di viaggio GoEuro. .



Edimburgo-Tarbert - La Scozia ha tutti gli ingredienti per un viaggio on the road indimenticabile: paesaggi selvaggi, prati verdi e campi d’orzo, villaggi antichi, laghi e castelli da favola. Il primo itinerario in autobus attraversa le Lowlands, da Edimburgo a Tarbert. Si parte dalla capitale scozzese arroccata sulle colline, contraddistinta da un affascinante connubio tra architettura medievale e neoclassica. Da qui, viaggiando verso ovest, si incontra il Parco Nazionale dei Trossachs, ideale per una breve pausa in riva al Loch Lomond, al confine con le Highlands. L’itinerario continua in direzione di Campbeltown in Argyll, la capitale mondiale del whisky, per concludersi nel borgo dei pescatori di Tarbert.



Santander-Bilbao - Il Cammino di Santiago in Spagna è suggestivo se percorso a piedi, ma l’autobus offre scorci inediti. Si parte da Santander, capitale della Cantabria e patria dei surfisti, alla volta di Bilbao, nei Paesi Baschim considerata una delle città più all’avanguardia della Spagna. Lungo il tragitto vale la pena rimanere incollati al finestrino perché la vista sulle spiagge e sulle scogliere bianche del Golfo di Biscaglia è mozzafiato, così come lo scorcio su Castro Urdiales, antico porto fortificato dominato dalla cattedrale gotica di Santa María de la Asunción.



Bari-Gallipoli - L’autobus rappresenta il modo migliore per spostarsi in Puglia, dove non mancano tragitti altamente scenografici. Da Bari a Gallipoli, si percorre la costa adriatica per poi scendere in quella ionica, in un percorso dalla bellezza duplice: da un lato, infatti, lo sguardo viene catturato dall’acqua cristallina delle calette e dal fascino dei borghi affacciati sul mare (Polignano a Mare e Monopoli su tutti); dall’altro si perde tra distese di uliveti secolari, terra rossa e bianche masserie. In inverno questo viaggio acquisisce una magia unica e permette di scoprire una Puglia inedita, lontana dalla confusione tipica dei mesi più caldi.



Grasmere-Windermere - Il pullman è l’unico mezzo per visitare il Lake District in Inghilterra, una regione intrisa di magia che ha affascinato tanti artisti. I laghi scintillanti, le valli nascoste e le colline verdi sono i protagonisti delle Lyrical Ballads scritte dai Poeti del Lago, da William Wordsworth a Samuel Taylor Coleridge. Grasmere è un piccolo villaggio diventato attrazione turistica per il Dove Cottage, la casa in cui Wordsworth e la sorella Dorothy vissero per nove anni. Lasciata Grasmere, si inizia un percorso di 33 minuti che attraversa la campagna inglese e luoghi iconici – tra cui il Wray Castle, sito del National Trust – prima di arrivare al lago naturale di Windermere, il più grande d’Inghilterra.



Xàbia-Alicante - Per chi ama il caldo, la costa spagnola temperature miti anche in inverno. Grazie all’autobus, è possibile spostarsi da un estremo all’altro della Costa Blanca, così chiamata per il colore delle sue spiagge, che si estendono alternandosi per 244 km. Mare e monti: dall’altro lato della strada infatti, si ammirano infatti montagne ricoperte di querce e dalla vegetazione tipica della macchia mediterranea. Percorrendo l’itinerario si attraversa prima la zona di Calp e Benidorm per poi raggiungere la coloratissima La Vila Joiosa e, infine, Alicante. Il tragitto ha una lunghezza di 138 km, percorribili in circa due ore e mezza.



Gudvangen-Bergen - Dal caldo al freddo: l’itinerario da Gudvagen a Bergen, percorribile solo in autobus, consente di scoprire la Norvegia più autentica. Situato nella contea di Sogn og Fjordane, il piccolo villaggio di Gudvangen è incastonato in un lembo del Nærøyfjord, il fiordo più stretto del mondo, dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2005. Dopo aver assaporato un po’ di fiabesca tranquillità, si parte per un viaggio di circa 2 ore e mezza alla volta di Bergen, porta di accesso a selvaggi fiordi occidentali.



Roma-Teramo - Attraversare l’Italia da ovest a est e viceversa è possibile ed è ancora più suggestivo se in autobus. Si parte dalla capitale e si attraversa il confine tra Lazio e Abruzzo per poi addentrarsi nel paesaggio appenninico, con la Riserva Naturale Orientata di Monte Velino a sud e la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia a nord. Dopo aver oltrepassato L’Aquila, dal finestrino è possibile ammirare il Gran Sasso in tutta la sua maestosità. Dirigendosi verso Teramo, si attraversa il Parco Naturale passando anche dai Monti della Laga, che in passato sono stati scelti come set cinematografico per pellicole come La Strada di Fellini, Ladyhawke con Michelle Pfeiffer e il più recente The American con George Clooney.



Granada-Malaga - La Spagna più vera: montagna e mare, distese verdi e baie sabbiose, trekking e tranquille camminate sul lido. Il viaggio inizia da Granada, bellissima città spagnola situata ai piedi della Sierra Nevada e resa famosa dall’Alhambra, la residenza dei sultani Nasridi del Sultanato di Granada. Dal centro della città parte l’autobus che porta fino a Malaga: in meno di due ore si passa dal paesaggio brullo dell’entroterra a quello mediterraneo della città natale di Picasso. A circa metà strada si incontra di Alhama de Granada, un romantico paesino arroccato di origine araba che offre una vista privilegiata sulla Sierra de Tejeda.



Lincoln-Louth - ll Lincolnshire, contea inglese situata nelle Midlands Orientali, resta una delle aree più incontaminate dell’Inghilterra. Il pullman parte dalla cittadina di Lincoln dominata dall’imponente cattedrale del XIII secolo. Appena fuori dalla città, si aprono infinite distese di campi coltivati che anticipano le Lincolnshire. Senza quasi accorgersene si torna indietro nel tempo e si scoprono villaggi medievali e fattorie circondate da campi di colza. Arrivati a Louth, le occasioni per sgranchirsi le gambe non mancano, da una camminata seguita da picnic sull’erba a Hubbard’s Hill,fino alla visita al mercato del bestiame di Louth, uno degli ultimi rimasti in tutta la contea.



Copenhagen-Rostock - Chi si trova a Copenaghen può cogliere l’opportunità per fare una gita diversa dal solito alla volta di Rostock, in Germania. Anche in questo caso l’autobus risulta una soluzione comoda e conveniente: si parte dalla capitale danese e ci si dirige verso sud, attraversando l’isola di Møn, con le sue scogliere di gesso bianco. Foche e cavalli bianchi popolano l’isola, quindi macchina fotografica alla mano anche in pullman. Dopo un breve tragitto si arriva a Gedser, punto di partenza del traghetto per Rostock. Una volta saliti a bordo ci si rilassa e ci si gode la vista sul Mar Baltico. Dopo appena due ore trascorse all’aria aperta si raggiunge la pittoresca città tedesca.