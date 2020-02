Sintra, giardino dell'Eden sull'Atlantico

Per le sue magnifiche caratteristiche Sintra è stata classificata dall’UNESCO “paesaggio culturale”. La città e il versante nord della Serra de Sintra, dalle caratteristiche naturali uniche e dal notevole patrimonio architettonico, sono da allora inclusi nel patrimonio dell’umanità.



Splendidi palazzi - Sintra offre diversi splendidi palazzi da ammirare. Il Palácio da Pena, edificato in epoca romantica su una delle cime della Serra, costruzione fantasmagorica dove si mescolano tutti gli stili: arabo, gotico, manuelino, rinascimentale, barocco; il grande parco all'inglese intorno al castello è ricchissimo ed è stato celebrato dal musicista Richard Strauss; fa parte del parco anche la Cruz Alta che con i suoi 529 metri di altitudine è il punto più alto della Sierra di Sintra, o quello di Seteais, del XVIII secolo, oggi trasformato in un elegante albergo. Nei dintorni, vanno citate le spiagge (Praia das Maçãs, Praia Grande, Praia da Adraga), Cabo da Roca (il punto più occidentale del continente europeo), Colares, che dà il suo nome a una regione viticola e il pittoresco villaggio di Azenhas do Mar, incastonato in una falesia. Sintra, il Monte da Lua (Monte della Luna).



Un’atmosfera magica - Nell’antichità, la regione era infatti conosciuta con il nome di Monte della Luna. In seguito, la zona fu occupata dai Romani, periodo storico di cui il Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas offre interessantissimi reperti. Nel XV secolo, Sintra fu eletta località di villeggiatura dalla nobiltà e dalla borghesia. Il palazzo da Vila da D. João I, fu nuovamente modificato nel corso dei regni successivi, trasformandosi in un esemplare, unico rappresentativo degli stili architettonici e decorativi del XV e del XVI secolo.



Una terra romantica - Il periodo storico più importante di Sintra fu tuttavia l’Ottocento, epoca in cui divenne una delle mete preferite dal movimento romantico. Risalgono a quel periodo i fantastici Palácio da Pena, Palácio de Monserrate, Quinta da Regaleira e Quinta do Relógio, tra i numerosi edifici, ottimo esempio dello spirito romantico che conferisce alla montagna un’atmosfera carica di mistero e magia.



Microclima particolare - Grazie al particolare microclima della Serra de Sintra, dalle caratteristiche uniche, la vegetazione è rigogliosa e comprende svariate specie endemiche a cui se ne uniscono altre più esotiche, originarie di paesi lontani. Si possono ammirare vari ambienti dedicati alla natura come il Parque de Monserrate, vasto parco con all’interno un esotico palazzo neo-gotico organizzati secondo il gusto romantico: in questi spazi scenografici, laghetti, angoli, finte grotte, sentieri segreti si aprono tra la vegetazione, in assoluta armonia con la natura.



Per maggiori informazioni: www.visitportugal.com