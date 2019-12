Irlanda: nella Contea di Wicklow tornano i Vikings

Un successo favorito da una perfetta recitazione, da ricostruzioni spettacolari, dall’intreccio emozionante di vicende che innestano storie fantastiche in un contesto di realtà storica. E ad appena un’ora d’auto dal centro di Dublino, è possibile seguire le orme dei vichinghi nelle location dei set televisivi sparsi per la Contea di Wicklow.



La tradizione storica - Non è un caso la scelta degli sceneggiatori della serie: i vichinghi rivolsero per la prima volta la loro attenzione all’Irlanda nell’ottavo secolo e la loro influenza resta ancora forte in tutta l’isola. La città più antica d’Irlanda, Waterford, fu fondata e plasmata dai vichinghi, e nelle sue stradine tortuose che fanno parte del Triangolo Vichingo è possibile scoprire tutto ciò che c’è da sapere sugli antichi invasori grazie a tre straordinari musei ed esplorare spazi pubblici colmi d’atmosfera, ricchi di esperienze culturali e storiche.



La culla di Ragnar - La Contea, chiamata il ‘giardino d’Irlanda’ è la patria del Lough Tay, che i fan di Vikings riconosceranno come Kattegat, il villaggio originario dell’eroe della serie Ragnar e della sua famiglia. La spiaggia sul lato nord del Lough Tay, conosciuto in zona come ‘il lago Guinness', è fatta di scintillante sabbia bianca che fu importata dalla famiglia Guinness, la cui tenuta si estende in questa zona. La forma del lago, con le sue acque profonde e scure incorniciate da una spiaggia di sabbia bianca, ricorda quella di una pinta di Guinness. Sebbene il lago sia situato in una proprietà privata, può essere ammirato dall’alto delle Wicklow Mountains.



Laghi e cascate - Anche lo scenografico Lough Dan, nelle Wicklow Mountains è stato utilizzato come location di varie scene della serie TV ed è anche apprezzato dagli appassionati di trekking e di kayak. Il Lough Dan si trova nei pressi del percorso pedonale di Wicklow Way ed è una delle principali attrazioni turistiche della zona. Le scene in cui i vichinghi salpano sulle loro imbarcazioni alla scoperta di nuove terre sono girate sui Blessington Lakes a Wicklow, e nei dintorni si trova anche la cascata di Powerscourt, un altro set cinematografico in cui è stato ambientato il primo incontro fra Ragnar e la sua futura moglie Aslaug.



Un museo interattivo - La storia dei vichinghi in Irlanda è raccontata in modo colorato e interattivo anche a Dublino, dove l'originale museo vichingo e medievale Dublinia è un viaggio a ritroso nel tempo. La città offre anche il Viking Splash Tour, un itinerario che si snoda sulla terraferma e sull’acqua illustrato da "innocue" e simpatiche guide vichinghe.



E la storia continua... - La sesta stagione, metterà la parola fine alla serie Vikings così come la conosciamo, ma la storia continuerà grazie a 24 episodi di una nuova serie commissionati da Netflix. Dal titolo di Vikings Valhalla, anche questa nuova serie sarà girata a Wicklow, e darà ai fan di tutto il mondo l’opportunità di continuare ad apprezzare l’epopea vichinga e il suo legame con l’Irlanda.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com