Polonia: l incanto del Natale, da Varsavia e Cracovia

Le città, letteralmente, si trasformano: le strade vengono addobbate di luci natalizie e le bancarelle dei mercatini di Natale si fanno spazio nelle piazze dei centri storici, le piste di ghiaccio gratuite in centro città invitano a fare un po' di movimento all'aperto, i parchi illuminati accolgono i visitatori per delle passeggiate serali.



Varsavia - La capitale della Polonia durante l’inverno si trasforma in una delle città più accoglienti del paese, con un’offerta che spazia tra mercatini di Natale, attività sportive gratuite all’aperto, grandi strutture attrezzatissime al chiuso, illuminazioni spettacolari e iniziative gastronomiche. La città è già splendente di migliaia di luci, per un totale di oltre 20 km di installazioni luminose. Quella di Varsavia è il progetto di illuminazione natalizia più grande della Polonia e uno dei più grandi d’Europa! Nel centro storico, lungo la via Podwale, verrà allestito il mercatino di Natale che sarà attivo dal 23 novembre fino al 6 gennaio 2019. Non perdetevi le sculture luminose nel Giardino Reale delle Luci a Wilanów e concedetevi qualche passeggiata romantica nel centro o nel Parco Reale Lazienki che risplenderà di una luce speciale per il periodo natalizio.



Cracovia - I mercatini di Natale di Cracovia, inseriti nel contesto della bellissima e imponente Piazza del Mercato, con il rinascimentale Mercato dei Tessuti (Sukiennice) alle spalle, hanno un’atmosfera unica e sono tra i più visitati in Polonia. Cracovia e la sua Piazza del Mercato sono un luogo tradizionale di scambi commerciali sin dal Medioevo: le prime notizie dei mercatini organizzati in questa piazza risalgono alle cronache del 1310. Nel 2018 i mercatini di Natale si svolgeranno fino al 26 dicembre, dalle 10 alle 21, per proseguire poi come mercatini di Capodanno, dal 27 dicembre al 6 gennaio 2019. Per il 6 dicembre è previsto invece il tradizionale concorso dei presepi cracoviani.



Breslavia - Quello di Breslavia è senza dubbio uno dei mercatini più accoglienti e magici in Polonia. Le bancarelle in legno si fanno spazio fra i caratteristici edifici colorati della piazza centrale e il profumo degli abeti e dei tradizionali dolcetti, pierniki, riempie l’aria. Nel 2018 è previsto fino al 31 dicembre, dalle 10 alle 22. Le bancarelle propongono dolci, regali, pezzi d’artigianato, gioielli, ornamenti, lampade, ceramiche, candele, oggetti in ambra e argento, giocattoli fatti a mano, oggetti con motivi folkloristici, vestiti e borse in puro lino, cosmetici naturali e molto altro.



Danzica - Il mercatino di Natale di Danzica ha l’atmosfera dei migliori mercatini europei, con delle strutture in legno e scenografie uniche. Nel 2018 è previsto fino al 23 dicembre, mentre la zona gastronomica, chiamata "Food Court", sarà attiva fino al 13 gennaio. Non mancheranno le giostre incantate, le ruote panoramiche, le carrozze magiche, la Collina del Ghiaccio e le parate degli elfi, della Regina della Neve e di Babbo Natale. Danzica verrà illuminata lo stesso giorno in cui partono i mercatini di Natale.



Poznan - Situata tra Poznan è una città incantevole con i suoi edifici colorati, l'ottima offerta gastronomica e l'eleganza. D'inverno, il cuore pulsante della città, la medievale Piazza del Mercato, si trasforma in uno dei migliori mercatini di Natale d'Europa, che si tengono in due luoghi: nella piazza Plac Wolnosci (it. Piazza della Libertà) e nell’antica Piazza del Mercato (Stary Rynek). Fino al 21 dicembre.



Fuori dai centri maggiori - E fuori città? Le montagne polacche hanno molto da offrire, sia per gli amanti degli sport invernali che per chi è in cerca di relax, per esempio alle terme. La Polonia è ricca di impianti di risalita e piste illuminate, innevate fino alla fine della stagione invernale. La base per organizzare la vostra settimana bianca potrebbe essere la nota città di Zakopane, la "capitale invernale della Polonia" con la sua tipica architettura in legno e la ricca proposta di svago, ma anche una delle incantevoli cittadine e paesi minori, nei quali si trovano gli impianti sciistici e che offrono una ricca scelta di negozi, alberghi, stanze in affitto, caffè e ristoranti dove rilassarsi tra una discesa e l’altra.



Per maggiori informazioni: www.polonia.travel.it