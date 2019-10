Olanda: week end a Delft, nella patria di Vermeer

Il suo centro storico mantiene inalterato il fascino delle antiche e tipiche cittadine olandesi, in cui passeggiare tra le vestigia di uno sfarzoso passato per poi concedersi una pausa in uno dei numerosi ristoranti e bar con terrazzo da cui ammirare la città.



La Casata degli Orange - La Casata Reale Olandese degli Orange ha un forte legame con la città di Delft: la Nieuwe Kerk è la chiesa nella quale vengono sepolti tutti i componenti della Famiglia Reale. L’imponente mausoleo dedicato a Guglielmo d’Orange dona alla chiesa un aspetto regale. Per sapere di più sulla vita del monarca, ci si può recare al museo Het Prinsenhof, luogo in cui egli visse con la famiglia e in cui fu assassinato nel 1584 (i fori causati dalle pallottole sono visibili ancora oggi). In questo museo si può imparare molto sulla storia olandese e ammirare la ricca raccolta di pitture, tappeti e lavori in argento, oltre a scoprire la nascita e la crescita delle ceramiche di Delft e dell’importante ruolo che la città ebbe nella storia del Paese.



Capolavori bianchi e blu - Le ceramiche di Delft sono conosciute in tutto il mondo e ogni anno migliaia di turisti vengono in questa città per ammirare da vicino i caratteristici manufatti dipinti di blu. Chi vuole approfondire questo argomento ha a disposizione un ventaglio di proposte, cominciando dal Royal Delft/Koninklijke Porceleyne Fles che offre tour guidati. workshop di pittura, brasserie e showroom con autentiche porcellane Royal Delft. Altre locations interessanti sono il già citato Museo Prinsenhof Delft, la fabbrica De Candelaer, il laboratorio De Blauwe Tulp e i negozi De Delftse Pauw e Best Buy.



La patria di Vermeer - Delft è anche la patria di molti artisti eccezionali tra cui Vermeer, cui è dedicato il delizioso Vermeer Centrum Delft, piccolo museo che conserva alcune sue opere, soprattutto paesaggi e in cui si possono ripercorrere con l’aiuto della tecnologia tutte le tappe della sua vita.



Una capitale dell’innovazione - Storia, tecnologia e innovazione vanno di pari passo a Delft. Studenti, laureati e tecnici esperti provenienti dall’università e dai numerosi istituti tecnologici, garantiscono uno sviluppo innovativo a livello internazionale. Al Science Centre di Delft infine, viene mostrato in modo interattivo il contributo che scienza e tecnologia danno alla società contemporanea.



Shopping - Le occasioni per gli acquisti non mancano certo a Delft. Nelle sua accoglienti e tortuose stradine, ce n’è per tutti i gusti e gli stili. Oltre alle catene più conosciute, si possono trovare anche moltissimi negozi specializzati, boutique e botteghe con ogni sorta di prodotti, gadget e accessori.



Delft e dintorni - Grazie alla sua posizione centrale, Delft è la base ideale per esplorare le zone circostanti. Da qui si possono raggiungere le città di L’Aja, Rotterdam, Gouda, Leiden e Amsterdam nel giro di un’ora, mentre il mare si trova a pochi minuti. Si può inforcare una bicicletta e andare da Delft alla rilassante area Delftse Hout, i laghi di Ackerdijkse Plassen e la foresta Balijbos di Zoetermeer. Nel Midden-Delfland, il cosiddetto “giardino di Delft”, si possono organizzare itinerari in bicicletta per godersi una verde campagna costellata di fattorie, villaggi idilliaci e spettacolari panorami. Presso gli Uffici Informazioni è possibile procurarsi le cartine dei percorsi ciclabili e ricevere informazioni sul noleggio delle biciclette.



