Olanda da Instagram, tra canali, mulini e mercati

Ritrarre luoghi suggestivi magari per un autoritratto, non più solo sulla tela ma utilizzando i device digitali, come Instagram, è ormai una prassi comune. Ecco una guida per i luoghi più pittoreschi dei Paesi Bassi in cui ritrarsi oppure fare una foto di grande effetto.Ecco tre città particolarmente suggestive.



Leida - Percorsa da canali che ne caratterizzano l'aspetto Leida è una splendida città sull'acqua e in primavera e in estate i corsi d'acqua sono solcati da numerose barche e da battelli turistici, a bordo dei quali si può scoprire la bellezza di Leida in modo assolutamente slow. Leida offre molte altre opportunità di realizzare scatti stupendi, ad esempio nel magnifico Hortus, il più antico giardino botanico d'Olanda, oppure negli interni, nei numerosi musei che la città vanta sono esposti manufatti unici che meritano sicuramente di essere immortalati.



Maastricht - Nella città più meridionale d'Olanda a volte sembra di essere in un paese straniero. Adagiata sulle rive del fiume Mosa, circondata da dolci colline e ricca di edifici antichi, Maastricht è caratterizzata da un'atmosfera unica. La libreria Boekhandel Dominicanen o il Kruisherenhotel sono location ideali per uno scatto. La libreria è ospitata in una ex chiesa e viene considerata come la più bella al mondo. L'albergo Kruisherenhotel è ricavato in un ex monastero ed è un luogo unico, in termini di design moderno nel'interno incorniciato da mura antiche.



Rotterdam - La città sembra fatta apposta per Instagram. Grazie all'aspetto industriale, al porto dinamico e all'architettura innovativa, molti angoli si prestano per realizzare una narrazione su Instagram. Basta fare una passeggiata fino a Hofbogen, nel quartiere Rotterdam-Noord. Le arcate sotto il vecchio viadotto ferroviario ospitano negozi trendy e ristoranti di tendenza. Basta lasciarsi affascinare dalla straordinaria vista sulla città che si gode dal tetto più lungo dell'Olanda al Luchtpark. Il primo e più grande mercato coperto d'Olanda è il Markthal Rotterdam, che occupa una superficie delle dimensioni di un campo da calcio, mentre nella copertura a forma di ferro di cavallo sono stati ricavati appartamenti. Un elemento distintivo dello skyline di Rotterdam è il ponte Erasmusbrug, una perla architettonica che raggiunge 139 metri di altezza: realizzato in acciaio, collega lo storico porto Delfshaven con il futuristico quartiere Kop van Zuid.



Per maggiori informazioni: www.holland.com