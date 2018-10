WT Urban Kitchen, Utrecht - Per pranzare o cenare ad alto livello in tutti i sensi si può optare per la Watertoren Urban Kitchen di Utrecht. Un’antica torre dell'acqua alta 37 metri che risale all'inizio del secolo scorso. Dalla singolare forma di una mazza da baseball, oggi ospita uno dei più rinomati e panoramici ristoranti della città, il “WT Urban Kitchen”: una vista straordinaria.



The Suicide Club, Rotterdam - Anche dalla terrazza del The Suicide Club si può godere una bellissima vista fino alle prime ore del mattino. Questa volta su Rotterdam. La terrazza, chiamata Cloud 8, è accogliente e il bar offre ottimi cocktail, con la possibilità del barbecue e di tanti salottini appartati. Sicuramente uno dei luoghi più cool di Rotterdam.



VANE, Eindhoven - Il nuovo NH Collection-Hotel all’interno della Torre Groene Toren di Eindhoven è stato inaugurato il 1° settembre. All'ultimo piano si trova il cocktail bar VANE, dove lo chef Casimir Evens e la regina dei cocktail Tess Posthumus detengono lo scettro. Il nome VANE deriva da "banderuola", per via della costante “brezza” che tira al 14 esimo piano.



Op de dak, Rotterdam - Molto probabilmente questo è il tetto più green dei Paesi Bassi. Il menù che il ristorante Op de Dak serve è composto da ingredienti provenienti da agricoltori locali e da fattorie urbane e soprattutto dal proprio orto che si trova sullo stesso tetto della terrazza in cui vi trovate. Posto trendy, cibo buono e personale cortese.



The Penthouse, L'Aia - Con i suoi 135 metri di altezza, The Penthouse è più alto del ristorante della Torre Eiffel, e naturalmente il più alto dei Paesi Bassi! Questa torre de L’Aia si ispira a Manhattan e ha una vista di grande suggestione.



