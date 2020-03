Olanda, l'arcobaleno dei tulipani fioriti

Il percorso dei tulipani più lungo e più variopinto dell'Olanda si trova nel Noordoostpolder, nella provincia del Flevoland. Si può percorrere in macchina ma lo si può esplorare (intero o a tratti) anche in bici o a piedi, facendo sosta per partecipa alle numerose attività organizzate lungo il tragitto. Si snoda per oltre 100 chilometri provvisti di segnaletica, lungo campi variopinti che si estendono per più di 1.000 ettari.



L’Itinerario dei tulipani - Il Flevoland, con i suoi sterminati campi di fiori rossi, gialli e viola, è la più vasta regione dei bulbi dell'Olanda. I campi fioriti si trovano sia nella parte orientale che in quella meridionale, ma soprattutto nel Noordoostpolder, nelle zone di Dronten, Lelystad, Noordoostpolder e Zeewolde. Qui ogni anno in primavera, da aprile a fine maggio, si ripete l’incanto dell’Itinerario dei tulipani, tracciato fra 1.000 ettari di campi fioriti. Molti i percorsi di varie lunghezze da fare in bici, in auto e a piedi, tracciati in modo che tutti possano godere e vivere appieno questo incredibile oceano di fiori colorati.



Raccolta di fiori e altre attività divertenti - Cammin facendo è possibile godere della bellezza dei fiori, nonché partecipare a numerose attività. Ad esempio, sbirciare dietro le quinte di un'azienda agricola, seguire un workshop di fotografia incentrato sui tulipani o gustare un delizioso gelato. Non è consentito entrare autonomamente nei campi e raccogliere i fiori: chi desidera farlo, può andare all’Hanneke's Pluktuin (Ellerweg 18, Biddinghuizen) o nel giardino di tulipani Boerenshop (Steenwijkerweg 26, Marknesse).



Pedalando fra i fiori – Piacevolissimo è esplorare il Noordoostpolder in bicicletta. Un percorso affascinante e alla portata di tutti è il cosiddetto Itinerario dei giardini, che copre una distanza di circa 19 chilometri. Lungo la strada si ammirano piante meravigliose e ovviamente tulipani fioriti, e si può far sosta nei seguenti giardini: De Stekkentuin a Espel, De Tuinen van Lipke Schat, De Goldhoorn Gardens e De Pegasushof a Bant.



Per maggiori informazioni: www.holland.com