Olanda in primavera: i fiori danno spettacolo

Durante questi eventi si potranno ammirare sfilate di carri magnificamente decorati e ricoperti da centinaia e migliaia di fiori di diverso tipo. Ecco alcune delle più belle sfilate floreali del Paese, ciascuna con il suo tema e il suo particolare fascino.



Flower parade Haarlem - 13 aprile 2019 - La Parata dei Fiori di Haarlem è una festa di colori magnifici e profumi deliziosi. Enormi carri allegorici sontuosamente addobbati percorrono un itinerario di 42 chilometri da Noordwijk a Haarlem. Ogni anno centinaia di migliaia di spettatori provenienti dall'Olanda e dall'estero partecipano a questo spettacolo floreale.



Festival dei fiori di Aalsmeer – 15 e 16 giugno 2019 - Se si è amanti dei fiori, il 15 e il 16 giugno 2019, il Flower Festival di Aalsmeer, nel cuore pulsante della regione dei fiori, è l’occasione perfetta per scoprire l'affascinante mondo della floricoltura ornamentale. Questo Festival offre un colorato weekend interamente dedicato a fiori, piante, arte, musica, cibo e bevande.



Sfilata sull'acqua del Westland – dal 2 al 4 agosto 2019 - La Sfilata sull'acqua del Westland è uno spettacolo festoso che si svolge il primo fine settimana di agosto. Decine di barche vengono decorate con fiori e ortaggi, in base a un tema diverso ogni anno. Le imbarcazioni formano insieme un variopinto corteo galleggiante che naviga attraverso la regione del Westland per tre giorni. Si tratta di un evento unico che attira annualmente oltre 500.000 spettatori. Lungo l'itinerario della Sfilata sull'acqua del Westland vengono organizzate varie attività, come fiere e spettacoli musicali. Inoltre, si può seguire il percorso delle barche spostandosi in bici; l'organizzazione predispone ogni anno diversi itinerari percorribili in bicicletta.



Flower Parade Rijnsburg – 10 agosto 2019 - Ogni secondo sabato di agosto, i carri della Flower Parade sfilano per le strade di Rijnsburg, Katwijk e Noordwijk. Alla parata partecipano 12 carri allegorici, carri musicali, automobili addobbate con fiori e diverse fanfare. A dare vita alla sfilata e ai temi rappresentati ci sono oltre 100 figuranti. Il venerdì sera, ovvero la vigilia della parata, è possibile ammirare i carri durante la cerimonia di apertura della Flower Parade.La Flower Parade, la cui prima edizione ebbe luogo a Rijnsburg nel 1946, è una delle parate di fiori più vecchie d'Olanda.



Sfilata dei fiori di Zundert - 1 e 2 settembre 2019 - La più grande parata di fiori del mondo si tiene la prima domenica di settembre a Zundert, una tradizione iniziata nel lontano 1936. I bellissimi carri che partecipano alla sfilata dei fiori di Zundert, decorati esclusivamente con dalie, vengono creati dai venti rioni cittadini durante un lungo anno di preparazione e attraggono migliaia di turisti ogni anno. La domenica e il lunedì vengono organizzati eventi musicali e teatrali di ogni genere, mentre bar e ristoranti locali promuovono offerte speciali e varie attività.



