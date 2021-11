Malta: una pausa invernale tra natura, arte e storia

Nelle isole maltesi le temperature in inverno sono eccezionalmente gradevoli in inverno e permettono di pranzare all’aperto, magari in un vicolo di Valletta, sul rooftop di un boutique hotel o dalla terrazza sul mare di un ristorante della costa.



Valletta, l’elegante - L’inverno è il momento ideale per organizzare un long weekend per scoprire o approfondire la conoscenza della capitale Valletta, una città vibrante ed elegante, perfetta anche per una vacanza romantica, il cui ricco patrimonio artistico può riempire le giornate di un intero soggiorno o essere punto di partenza per l’esplorazione delle isole. Basterà un breve, ma suggestivo tragitto a bordo di una dgħajsa, la tipica gondola maltese, per attraversare il Grand Harbour e attraccare alle celebri Tre Città, Cospicua, Vittoriosa e Senglea, un’altra tappa fondamentale per la storia dei Cavalieri di Malta.



Archeologia affascinante - L’impressionante patrimonio archeologico maltese, gran parte inserito nell’elenco dei Patrimoni Unesco, in inverno si concede al visitatore in una forma più raccolta e ancora più suggestiva, con la possibilità di esplorare questi luoghi misteriosi in un mistico silenzio, esaltato da occasioni speciali come quella del solstizio di inverno. In questa data, nel tempio di Mnajdra è possibile ammirare all’alba i raggi del sole creare un particolare e misterioso effetto di luce tra le rocce che costituiscono il tempio, uno straordinario fenomeno frutto di studi astronomici risalenti a 5000 anni fa.



Un blog a disposizione - Per scoprire meglio questi ed altri aspetti curiosi e poco conosciuti delle isole maltesi, VisitMalta mette a disposizione dei viaggiatori un ricco elenco di podcast suddivisi per argomenti con spunti utili a qualsiasi tipo di itinerario: attività per famiglie, i luoghi più misteriosi, itinerari alla scoperta dei set cinematografici, consigli per appassionati di musica, gastronomia, diving, ma anche escursioni all’aria aperta o tour alla scoperta della cultura millenaria dell’arcipelago.

