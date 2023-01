Malta, meta ideale per un buen retiro

Malta è davvero unica per quei viaggiatori che amano alternare intensi momenti di scoperta di un patrimonio culturale straordinario, a rilassanti periodi di pausa, sia che questo significhi rilassarsi in confortevoli camere d’albergo o rifocillarsi attorno a un tavolo su cui trovare cibo delizioso e a base di prodotti freschissimi e salutari.



Tante attrattive - Tra centri storici e piccoli villaggi, sarà divertente scovare artigiani locali con le loro produzioni tipiche, come il pizzo a tombolo, la filigrana d’argento o il vetro soffiato. Visitare le isole maltesi e le bellezze che queste riservano è molto facile grazie alla capillare rete di autobus che percorre il territorio e al passaggio costante dei mezzi che conducono nei pressi di tutte le attrazioni principali: ad esempio la Grotta Blu o il villaggio dei pescatori di Marxaslokk andando verso sud, oppure, dirigendosi a nord, le spiagge sabbiose più belle o la splendida città monumentale di Mdina, antica capitale di Malta.



Tradizione religiosa - Alcuni apprezzeranno il fatto che importante e sentita è la tradizione religiosa sulle isole. A Malta l’apostolo San Paolo naufragò nel 60 d. C. Durante il suo viaggio di rientro a Roma dalla Terra Santa e nei pochi mesi che qui si rifugiò, evangelizzò il popolo locale diventando in seguito uno dei Santi Patroni delle isole. Molte le pregevoli chiese da visitare come luoghi di culto e devozione, vedi il santuario di Ta’ Pinu a Gozo, ma anche come luoghi di arte e bellezza, come la Concattedrale di San Giovanni a Valletta, per ammirare i capolavori di pittori straordinari come Mattia Preti e Caravaggio.



Facile da raggiungere - È, inoltre utile ricordare che Malta è anche un Paesi da visitare in grande sicurezza, dove è facile sentirsi sempre accolti e benvenuti, oltre a essere vicina grazie ai voli diretti della durata di meno di due ore da 16 città italiane. Non da ultimo, i vantaggi dati dal fatto che l'italiano è parlato un po' ovunque nell'arcipelago e che Malta fa parte dell'Unione Europea : ciò significa che la valuta in uso corrente è l' Euro e l'assistenza sanitaria è garantito gratuitamente a tutti i cittadini italiani in possesso della Carta Sanitaria Europea.



Per maggiori informazioni: www.visitmalta.com