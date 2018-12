Le Feste in Slovenia: perchè scegliere Portorose o Pirano

Shopping vista mare - A Pirano, nella bellissima piazza Tartini dal 22 dicembre al 6 gennaio sarà allestita una ricchissima mostra da non perdere, dedicata all’antiquariato e all’artigianato locale. E le casette del mercatino sul lungomare di Portorose, ospitate dai giardini all’italiana dello storico 5 stelle Kempinski Palace, non hanno nulla da invidiare a quelle tradizionali e traboccano di cose buonissime: vin brulé e altre bevande calde per tutte le età, dolci rigorosamente artigianali come la putizza e leccornie come i bobici, fusi con tartufo, prosciutto e formaggio artigianali, palacinke (crepes locali), crostata di cachi, pluripremiato olio d’oliva dell’Istria slovena, fior di sale di Pirano, miele, formaggi, marmellate, tisane, cioccolato al sale, prodotti alla lavanda, cosmesi naturale, prodotti artigianali.



Bambini benvenuti - Nella Hall dell’Hotel Histrion, vicino alla chiesa di San Bernardino, a Portorose, dal 23 al 31 dicembre, tutti i giorni – tranne il 28 dicembre - saranno organizzati divertenti laboratori e il 25 dicembre arriverà anche Babbo Natale. Nelle chiese di Pirano sarà allestita la tradizionale mostra di presepi, dal 16 dicembre al 6 gennaio, che raduna ogni anno tantissimi appassionati per la bellezza, l’eterogeneità delle opere presenti e la cura maniacale di ogni dettaglio. A Pirano, inoltre, sempre in piazza Tartini, tutti i giorni, dal 27 al 30 dicembre, saranno allestite spettacoli e attività per bambini, appuntamento gioioso anche per i genitori: la storica cioccolateria Olimje che si apre proprio sulla celebre piazza darà loro, infatti, tantissima soddisfazione. E per completare le scoperte a Pirano non possono mancare le visite al museo delle conchiglie, a quello del mare e al ricchissimo acquario.



Bollicine da esposizione - A Portorose, il 26 dicembre ci si potrà far incantare dalla settima edizione del Festival degli spumanti. Nel corso degli anni, ha attratto intenditori, appassionati e curiosi, mettendo insieme un numero sempre più grande di produttori sloveni e italiani e arrivando a conquistando anche una piazza un po’ diffidente come quella francese. Il metodo classico o champenoise è il minimo comune denominatore che unisce tutte le bottiglie e la cornice è di quelle che fanno girare la testa. L’evento va in scena, infatti, nella sfavillante Crystal Hall del Kempinski Palace.



E' qui la festa? - Un anno non può finire senza una festa in grande stile. A Pirano, nell’anfiteatro aperto sul mare disegnato dal perimetro di Piazza Tartini si attenderà la mezzanotte con un concerto live e, successivamente, a Portorose si saluterà il 2019 con uno spettacolo pirotecnico. E per avvicinarsi in musica allo spirito del Capodanno, il palcoscenico del teatro Tartini, piccolo gioiello fin de siecle, la sera del 28 dicembre ospiterà anche il concerto swing della Big Band Orchestra & Nuška Drašcek e il 31 dicembre, presso la sua caffetteria Caffe Teater, un concerto della bravissima cover band Rock’n,Roll Teddy Bears.



Il primo tuffo del 2019 - Il mare, non potrebbe che essere così, è una costante a Portorose e Pirano anche nel periodo natalizio e il lungomare di Portorose ogni anno raduna centinaia di temerari con un rituale che ogni volta si ripete con uno spavaldo spirito di sfida: il tradizionale tuffo del primo gennaio alle 14. Anche se è il momento più caldo della giornata la temperatura dell’acqua è di circa 10 gradi, ma chi riesce a trovare la forza per tuffarsi dice di trarre enormi benefici da questo piccolo shock all’organismo. Chi si iscrive gode di tutta l’assistenza del caso e partecipa all’estrazione di ricchi premi.



Per maggiori informazioni: www.portoroz.si