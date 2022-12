Le Feste a Malta: benvenuti nell'isola delle favole

Per Natale e Capodanno, fino al ponte dell'Epifania, sarà possibile immergersi in un’atmosfera da favola fatta di luci, colori, musica e delizie per il palato.

In Polonia per scoprire il Natale più dolce

Tra i tanti appuntamenti in programma, sono due quelli che attraggono il maggior numero di visitatori e che anche quest’anno tornano a far divertire le famiglie per un’esperienza all’insegna di un perfetto spirito natalizio.

Fairyland - Fino al 6 gennaio 2023, Piazza dei Tritoni a Valletta si trasformerà nel rifugio colorato e accogliente di Babbo Natale. Dopo il grande successo degli anni passati, torna Fairyland, il villaggio dedicato al Natale con tante attrazioni e divertimento per tutta la famiglia. A grande richiesta anche quest’anno non mancherà la ruota panoramica di Rudolph per poter ammirare dall’alto l’intera capitale, illuminata per le feste. Anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio troverà spazio per dare il benvenuto a chiunque voglia mettersi alla prova o fare sfoggio delle proprie abililtà. E accanto alle giostre ed alle grandi attrazioni, verrà allestito un classico mercatino di Natale dove fare tanti acquisti a tema e assaggiare le prelibatezze tipiche delle feste.

The Magical Illuminated Trail - Palazzo Verdala è una residenza nobiliare di epoca barocca fatta costruire dal Gran Maestro Hughes de Verdalle nel 1588. Il palazzo, oggi residenza estiva del Presidente della Repubblica di Malta, si trova su una collina in posizione panoramica ed è circondato da verdi giardini conosciuti col nome di Buskett Gardens nei pressi del villaggio di Siġġiewi. Da qualche anno nei Buskett Gardens, durante il periodo delle feste, viene allestito il Magical Illuminated Trail un coloratissimo villaggio a tema natalizio. Si tratta di un percorso tra alberi e sentieri, costellato da centinaia di grandi lanterne multicolori, strutture illuminate, video proiezioni e molto altro che gioiosamente accolgono grandi e piccoli per una serata di festa. Parte del ricavato dell’ingresso al Magical Illuminated Trail sarà devoluto in beneficienza alla Malta Community Chest Fund Foundation. Fino al 7 gennaio.

