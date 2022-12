Avvento in Canton Ticino: magiche atmosfere e clima di festa

Un fiorire di iniziative per passare in modo originale il più scintillante periodo dell’anno

Ogni angolo è pervaso dalla musica, dalle luci e i profumi di biscotti e di vino caldo, si possono ammirare abeti addobbati e vetrine scintillanti. Ma non solo: ci sono anche iniziative originali come la Corsa da Natal e la Tavolata di Ascona! Fino a gennaio il Canton Ticino è la destinazione perfetta per un viaggio magico. Ecco gli eventi principali.

Mercatino di Natale di Mendrisio L’edizione 2022 dei Mercatini di Natale di Mendrisio, si svolge nella cornice del Piazzale e dell’area circostante il Municipio di Mendrisio. Artigiani, hobbisti e commercianti locali propongono i loro prodotti in una giornata intima e curata, nel tipico stile natalizio. L’apposita area ristorazione è curata dalle associazioni locali. Il Mercato proporrà un incontro fra artigiani, hobbisti e commercianti locali e vorrà offrire alla popolazione una giornata intima e curata, in tipico stile natalizio. Qualità e cura saranno il life motive della giornata. Dal 3 dicembre 2022.

Mercatino di Natale di Airolo Anche quest’anno la Pro Airolo ripropone il tradizionale Mercatino di Natale in Piazza Motta ad Airolo. Il mercatino sarà allietato dalla presenza di San Nicolao e da un ottimo vin brûlé, ci sarà inoltre la possibilità di fare uno spuntino con qualche prodotto tipicamente invernale. Dal 4 dicembre 2022.

Mercato di Natale di Locarno Strade e case sono addobbate a festa, il profumo del vin brulé, delle caldarroste e delle casette di pan di zenzero pervade i vicoli illuminati dalla calda luce delle ghirlande di Natale, nel lago si riflettono le lucine che decorano la promenade e il calar della sera accende la magia. È il periodo adatto per crogiolarsi un po’ nell’inverno e dedicarsi alle più classiche tradizioni natalizie. Nelle principali vie della Città Vecchia, passeggiando tra le numerose bancarelle, si possono scoprire pregiate creazioni artigianali, decorazioni natalizie e un infinità di idee regalo. Moltissime le prelibatezze culinarie che coccolano il palato con golosità dolciarie per tutti i gusti, raclette, minestrone e molte altre gustose specialità invernali. In Città Vecchia si respirerà appieno un’atmosfera natalizia grazie alle belle vetrine dei negozi già addobbate a festa, e grazie alle molte creazioni artigianali che verranno esposte nelle molteplici bancarelle: un’occasione da non perdere per entrare nello spirito del Natale. Dall’8 dicembre 2022.

Mercatino di Natale di Chiasso Chiasso presenta come da tradizione, i suoi Mercati di Natale su Corso San Gottardo, alla festa dell'Immacolata Concezione. Questa edizione propone una simpatica giornata di shopping natalizio in centro città fra le oltre 150 bancarelle, negozi, bar e ristoranti. L’evento è arricchito da numerosi piccoli eventi, momenti d’intrattenimento e d’incontro. Dall’ 8 dicembre 2022.

Piazza la Fondue Lugano Piazza la Fondue è il nuovo evento gastronomico che si terrà in concomitanza con i mercatini di Natale in Piazza, aggiungendo alla ricca atmosfera prenatalizia una golosa componente gastronomica. Attraverso il sito web i partecipanti potranno riservare al prezzo di CHF 30- a persona un kit composto da: 1 caquelon, 4 forchettine per 4 persone, 250 g di delizioso formaggio ciascuno, Sottaceti e pane. Dall’11 dicembre 2022.

Corsa da Natal di Ascona Ritorna il tradizionale appuntamento della “Corsa da Natal” che si svolgerà lungo le vie del Borgo e sul lungolago di Ascona. La gara è aperta a tutti oltre che agli atleti delle varie società. La manifestazione darà ampio spazio ai più piccini e ai grandi, dagli sportivi agli amatori. Sono in programma una staffetta e le corse dai 300 metri per i bambini e fino ai 6 Km per gli attivi.Lo scopo prefissato negli scorsi anni, di integrare ragazzi disabili in questa manifestazione, è molto sentito e per questi atleti dalle innumerevoli risorse l’appuntamento ha ormai trovato il suo posto fisso nel calendario sportivo. Le iscrizioni online si possono effettuare sul sito dell’organizzatore, l’Unione Sportiva Ascona. 18 dicembre 2022.

Tavolata di Ascona La Piazza di Ascona diventa magica e incantevole quando sul lungolago risplendono gli alberi di Natale con gli addobbi natalizi. Punto culminante durante le festività è sicuramente la “Tavolata”, che quest’anno si terrà il 7 gennaio dalle 10:30 alle ore 18:30: come vuole il nome una tavolata lunga 150 metri sul lungolago. Oltre alla raclette a volontà c’è un mercato culinario con specialità ticinesi e un bar, in cui si possono degustare vini regionali. E come vuole la tradizione, Ascona accoglie l’anno nuovo il 1° gennaio alle 18.30 con un fantastico spettacolo pirotecnico sul lago.

Per maggiori informazioni: www.ticino.ch