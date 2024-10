Lapponia svedese: 10 modi per vivere la natura artica

SAFARI TRA BANCHISA E NEVE - Su un'isola appena a nord di Luleå, l'incantevole Brändön Lodge con 15 cabine si affaccia sul mare e sulle isole vicine. In inverno, questo è il punto di partenza per le tipiche esperienze artiche, come la pesca nel ghiaccio, ciaspolate e safari in motoslitta, con la quale si raggiunge l'arcipelago esterno da dove si ammirano le infinite distese di banchisa e neve. Per una cena fuori dal comune, non puoi mancare l’esperienza dell'Aurora Hideaway Dinner: si parte in slitta sotto il cielo stellato, fino a una casetta allestita in mezzo al mare ghiacciato dove viene servita una cena a lume di candela. In attesa di gustare le specialità locali cucinate su un fuoco all'aperto, puoi, con un po’ di fortuna, osservare l'aurora boreale nel cielo e goderti il silenzio più assoluto.



VISITA ALLE RENNE - Chi vuole vedere le renne da vicino ed è curioso di sapere come sia la vita degli allevatori di renne nella Lapponia svedese può visitare la coppia Sami Katarina e Ronny Parfa, che durante l'inverno vivono in una fattoria nella foresta, insieme alle loro renne riportate in pianura dopo il pascolo estivo. La maggior parte degli animali vivono liberi nella foresta, mentre alcuni sono tenuti in un recinto grande per dare la possibilità ai visitatori di poterli vedere da vicino e dar loro da mangiare. La visita prosegue nella teepee dove Katarina e Ronny ti offriranno un caffè fatto bollire sul fuoco insieme a prelibatezze sami e ti racconteranno la storia del loro popolo indigeno. Parfa Reindeer si trova vicino alla costa, tra Luleå e Piteå.



A CACCIA DELL’AURORA BOREALE - Uno dei posti migliori nella Lapponia svedese per avvistare l'aurora boreale è il Peace & Quiet Hotel fuori Jokkmokk. Sparsi sul fiume ghiacciato Lule si trovano otto igloo di vetro circondati da una natura selvaggia, vicino al confine del sito Laponia, patrimonio Unesco, che comprende quattro parchi nazionali e due riserve naturali. Qui non esiste "inquinamento luminoso" e dal tuo igloo puoi da settembre a marzo osservare il cielo molto spesso illuminato dai diversi colori delle luci del Nord. Durante il giorno, il proprietario Björn Hedlund Länta e i suoi amici ti accompagneranno in diverse escursioni. Scegliendone una in slitta trainata da cani, si raggiunge una famiglia sami dove puoi avvicinarti alle renne, ascoltare la musica tradizionale “jojk” e assaggiare un pasto sami, cucinato su un fuoco vivo. Gli igloo sono raggiungibili d’inverno solo con motoslitta, in slitta trainata da cani o da renne.



TRA SVEZIA E FINLANDIA - Le città gemelle di Haparanda in Svezia e Tornio in Finlandia si trovano sul confine finno-svedese, dove il possente fiume Torne sfocia nel Golfo di Botnia. Durante un soggiorno qui partecipi ad attività che attraversano più volte la frontiera, sia in città, sia sul fiume e sul mare ghiacciato. Grazie al fuso orario il Capodanno si festeggia due volte, prima sul lato finlandese e un'ora dopo su quello svedese! Un tempo Haparanda era il confine tra Oriente e Occidente, tra l'Europa e la Russia zarista, e lo storico Haparanda Stadshotell, inaugurato nel 1900, era il luogo di incontro di spie, contrabbandieri e commercianti. Oggi, l'affascinante hotel è stato riportato al suo antico splendore, con il carattere autentico dell'edificio più importante della città. Il ristorante dell'hotel è uno dei migliori della regione e propone una cucina raffinata a base di ingredienti lapponi.



GASTRONOMIA E DESIGN - Sul fiume Lule, nel villaggio di Harads nell'entroterra, si trova l'Arctic Bath, uno spettacolare hotel e spa galleggiante con una struttura circolare, ispirata all'epoca della fluitazione del legname lungo i fiumi. Intrappolate nel ghiaccio durante l’inverno ci sono sei cabine, collegate alla riva da una passerella in legno, con una terrazza privata da dove osservare l'aurora boreale quando cala l'oscurità. Si può anche scegliere di dormire in una delle casette sulla riva, immerse tra le betulle cariche di neve, le cui finestre panoramiche lasciano entrare luce e natura. Dopo un tuffo nell’acqua fredda del fiume potrai rilassarti e riscaldarti nelle vasche idromassaggio e nella sauna. La cena sarà servita in una sala dal design tipicamente scandinavo. Potrai goderti un menù degustazione con prodotti locali ispirato alla natura.



LA CULTURA SAMI - Per il 420° anno consecutivo, dal 6 all'8 febbraio 2025, si svolgerà lo storico mercato invernale Sami nella piccola comunità di Jokkmokk, appena a nord del Circolo Polare Artico. Il mercato è un'ottima occasione per conoscere meglio la cultura di questo popolo indigeno. I Sami provenienti da tutto il Sapmì (il territorio tradizionale dei Sami, condiviso tra Svezia, Norvegia, Finlandia e Russia) si riuniscono qui ogni anno dal 1606, a partire dal primo giovedì di febbraio. Il mercato offre attività culturali, vendita di una vasta gamma di prodotti artigianali e artistici, un tripudio di costumi tradizionali, corse di renne e autentiche esperienze culinarie, tutto nel periodo più freddo dell’inverno lappone. Da visitare anche il rinomato Museo svedese della Montagna e dei Sami, Ájtte, con le sue varie esposizioni.



CANI DA SLITTA - Un viaggio in slitta trainata da cani è un'esperienza invernale indimenticabile nella Lapponia svedese. I cani amano correre e abbaiano per l'eccitazione prima di essere imbragati alla slitta per portarti attraverso le foreste. Tra i tanti piccoli allevatori che vi invitano a condividere diverse esperienze insieme ai loro husky, c’è la coppia italo-svedese Anki e Mauro di Luleå Adventure. Potrai scegliere tra tour diurni o serali o semplicemente una visita al canile dove puoi coccolare i cani quanto vuoi. In alternativa potrai proseguire per un'ora a nord di Luleå per visitare l’azienda familiare Yellow Snow husky tours e i loro cani. Scegliendo una gita di un giorno intero o un tour di più giorni, dove ti prenderai1 cura della tua muta di cani, parteciperai alla vita artica con esperienze autentiche alle condizioni della natura.



TOUR IN ROMPIGHIACCIO - Andare in barca e tuffarsi è un'attività abbastanza comune in tutto il mondo. Ma nella Lapponia svedese, la svolta molto meno comune è che il viaggio in barca si svolge a -20 gradi Celsius con un rompighiaccio del peso di 400 tonnellate. La nave si fa strada attraverso lo spesso ghiaccio del Golfo di Botnia e dopo qualche ora ci si ferma per provare l'esperienza unica di camminare sul mare ghiacciato, e non solo, anche galleggiare tra le banchise: indossando una tuta stagna non patirai il freddo! Nella Lapponia svedese ci sono due navi rompighiaccio che effettuano tour da dicembre a marzo: Arctic Explorer a Piteå, 45 minuti a sud di Luleå, e Polar Explorer a Kalix, 1 ora a nord di Luleå.



GLAMPING ARTICO, CON LE ALCI - Nel piccolo villaggio di Lassbyn, Jonas e Naila gestiscono l'Aurora Safari Camp, il primo glamping artico al mondo, ispirato ai campi nel bush africano ma creato per il clima rigido dell'Europa più settentrionale. Circondate dalla foresta, ci sono tre confortevoli cabine stile teepee e due cabine a forma di cono con finestre per poter osservare l’aurora boreale. Per raggiungere il campo, si percorre l'ultimo pezzo in motoslitta attraverso la foresta e sul fiume ghiacciato. Come ospite, puoi partecipare a molte attività, come safari in slitta trainata da cani e l'avvistamento di alci nelle foreste ricche di queste animali maestosi, con pranzo cucinato su un fuoco in mezzo alla natura. Di ritorno al campo, potrai riscaldarti nella sauna e poi gustare la tradizionale cucina casalinga.