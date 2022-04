Lago di Costanza: giardini, vie d'acqua e città a misura d'uomo

E la primavera è il momento perfetto per vivere la fioritura dei giardini e degli alberi da frutto e per scoprire il territorio per le vie di terra e d’acqua. E se il Lago di Costanza (Bodensee in tedesco) è un vero paradiso naturale colorato di verde e di blu, non mancano però le proposte urbane: il city-hopping porta per esempio a scoprire tre città autentiche situate in tre Paesi diversi, anche in un solo weekend.





Fiori, parchi e giardini -

Alto medioevo -

Crociere sul lago di Costanza -

Navi a vapore e Museo Zeppelin -

Tre Paesi in un weekend -

Sono più di un milione le piante in fiore alla fine di aprile sull’Isola di Mainau, un paradiso naturale che ospita rigogliosi giardini e un arboreto, ma anche uno splendido castello barocco, caffè, ristoranti e una casa tropicale per le farfalle. Vicinissima alla città di Costanza, Mainau è perfetta per trascorrere una giornata tra i colori e i profumi della natura. Qui, tra marzo e maggio, fioriscono narcisi, tulipani, magnolie, azalee, rododendri e peonie. Con un veloce transfer in traghetto, dall’Isola dei Fiori si raggiungono la sponda settentrionale del Lago di Costanza e la città di Überlingen, dove un percorso di quattro chilometri conduce attraverso bellissimi parchi, giardini e aree verdi, arricchiti da nuovi ulteriori spazi e installazioni creati per l’esposizione orticola Landesgartenschau del 2021.Poco più a nord il Castello e Convento di Salem, un tempo una delle abbazie cistercensi più potenti della Germania meridionale, custodisce meravigliosi ambienti barocchi, una cattedrale e un giardino alla francese con orangerie annessa. Una visita all’Isola monastica di Reichenau, oggi patrimonio UNESCO, è invece un tuffo nell’alto medioevo. Qui, fra vigneti, serre e antiche chiese, si trova anche Hortolus, l’orto-giardino coltivato secondo le indicazioni lasciate dall’abate di Reichenau Valafrido Strabone nel primo testo dedicato alla cura del giardino che si conosca, scritto circa 1.200 anni fa. Anche la città-isola di Lindau è famosa per i suoi parchi e giardini, che si rivelano in primavera in tutto il loro splendore. Ovunque poi, a partire dalla metà di aprile, cominciano a fiorire i tanti meli, peri e ciliegi di questa regione intensamente coltivata a frutta, che regalano poesia ad ogni passeggiata o tour in bicicletta, sulle sponde del lago o nel fertile entroterra.Il Lago di Costanza è considerata la riserva di acqua potabile più grande d’Europa e da millenni rappresenta un’importante via di trasporto e comunicazione. Solcarne le acque godendo della vista sulle rive coltivate a vite e le cime alpine che si stagliano sullo sfondo è un’esperienza unica. Da aprile a ottobre, le navi della Flotta Bianca percorrono il lago dall’alba al tramonto, collegandone le sponde tedesche, austriache e svizzere. Da diverse cittadine rivierasche partono tour panoramici che conducono in tre Paesi differenti, mentre le crociere a tema culinario – dagli aperitivi alle cene di più portate – sono l’occasione per trascorrere una serata diversa da vivere sull’acqua.L’Hohentwiel e l’Oesterreich, splendidamente restaurate, sono le magnifiche navi a vapore in stile liberty e art déco in partenza dal porto di Bregenz/Hard per crociere che fanno rivivere ai passeggeri le atmosfere eleganti del primo Novecento e l’euforia degli anni ruggenti. Dopo un aperitivo al tramonto sul pontile, si va nelle belle sale del ristorante, per cene gourmet con vista sull’acqua. A partire dall’estate 2022, sul lago sarà attiva Artemis, nave ad energia elettro-solare per il trasporto passeggeri con pannelli inseriti a bordo, per scoprire alcuni degli angoli più incantevoli del Bodensee nel rispetto totale dell’ambiente. Un collegamento veloce, ma comunque suggestivo, è quello operato dal catamarano che fa la spola, a ogni ora del giorno e tutto l’anno, tra Costanza e Friedrichshafen, da visitare entrambe anche in una sola giornata, per scoprire l’affascinante storia della bella città che dà il nome al lago e, a Friedrichshafen, il museo Zeppelin, per ripercorrere la straordinaria epopea dei dirigibili.Visitare tre città, in tre Paesi e in un solo weekend: sul Lago di Costanza si può. Costanza, San Gallo e Bregenz, rispettivamente in Germania, Svizzera e Austria, sono vicine e ottimamente collegate fra loro. Fra i centri più affascinanti della regione, sono città dove la dimensione urbana si integra armoniosamente con la natura, il verde e l’acqua, rendendole mete perfette per vacanze slow. Costanza stupisce con il suo delizioso nucleo storico e la bellezza dei suoi quartieri. Dalla città più grande sul lago, in soli 35 minuti di treno si arriva a San Gallo, con il complesso abbaziale e la famosa biblioteca patrimonio UNESCO, la vocazione per i tessuti raccontata al Museo del Tessile, i parchi e la bellezza della città vecchia. Bregenz, capoluogo del Vorarlberg austriaco e vivace centro culturale, dista circa 45 minuti da San Gallo. Qui attendono i visitatori un flair mitteleuropeo, mostre e installazioni, le atmosfere autentiche della città vecchia e una natura alpina da vivere appieno non appena lasciate le vie del centro. Per chi è alla ricerca di altri stimoli urbani, nella regione sono da visitare Vaduz, capitale del Principato del Liechtenstein, con le sue proposte artistiche e culturali, e Friedrichshafen, dove visitare musei d’eccezione e dedicarsi allo shopping.Per maggiori informazioni: www.lagodicostanza.eu