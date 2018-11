Innsbruck: lightshow natalizio nella "capitale delle Alpi"

Il LightShow Max 500, uno spettacolo audiovisivo in 3D, trasformerà uno dei luoghi storici più belli e suggestivi della città nel punto di partenza per un insolito viaggio nel tempo.



Un coro di 500 bambini - Un evento che renderà ancora più magico il Natale di Innsbruck, con i suoi sei affascinanti mercatini, ognuno con il suo inconfondibile carattere, oltre 200 bancarelle e tantissimi appuntamenti legati alla tradizione tirolese, dai Krampus, all’arrivo di San Nicola, all’incredibile coro di 500 bambini che cantano Astro del Ciel. Un’atmosfera magica, tra dolci melodie, l’inconfondibile profumo di kiachl, cannella e mandorle caramellate, con la neve che si riflette nelle luci e nelle lanterne che decorano le finestre, da vivere passeggiando a piedi per le stradine del centro o a bordo del tram storico Christkndlbahn, il tram dei mercatini di Natale.



Fiabe e i terribili Krampus - Tra le case medievali del centro storico di Innsbruck oltre 70 bancarelle, che propongono tradizionali decorazioni natalizie, oggetti dell’artigianato artistico tirolese, candele e dolci tipici della festa. La Kiebachgasse si trasforma nel Vicolo delle fiabe e dei giganti, trasportando grandi e piccini in un mondo ricco di fantasia, mentre dalla piattaforma panoramica si gode una splendida vista sul centro storico e sul mercatino. Fino al 23 dicembre 2018, tutti i giorni dalle 11 alle 21. I Krampus, gli spaventosi diavoli della tradizione tirolese, faranno il loro ingresso a Igls il 2 dicembre 2018, mentre il 5 dicembre saranno a Mutters. Sempre atteso, soprattutto dai bambini, San Nicola, arriverà ad Axams il 5 dicembre e a Natters il 6 dicembre 2018.



Il mercatino più chic - Un grande cristallo di rocca risplende sul mercatino di Natale di Maria Theresien Strasse, la via dello shopping di Innsbruck. È il mercatino più moderno, con un allestimento particolare: lungo la via scintillanti alberi di luce stilizzati segnano il percorso che porta ai negozi più belli della città e alle bancarelle, che qui propongono prodotti natalizi provenienti da ogni parte del mondo. Dal 25 novembre 2018 al 6 gennaio 2019.



L'albero di cristallo Swaroski - Un mercatino che sembra un piccolo paese, illuminato da un grande albero di Natale in cristallo Swarovski, alto 15 metri e decorato con oltre 170.000 cristalli. È il mercatino di Natale più amato dalle famiglie, con una nostalgica giostra con i cavalli, una piccola fattoria con animali da coccolare e pony da cavalcare, il teatro dei burattini, l’ora delle fiabe, il presepe di Jaufenthal. E ancora giochi, intrattenimenti e 60 bancarelle dove si possono fare acquisti particolari e assaggiare tante specialità gastronomiche o fermarsi per aperitivo all’imbrunire.



Mercatini segreti - Chi ama le cose piccole, ma curate e raffinate, non potrà resistere al fascino del mercatino di Natale di St. Nikolaus. Nel quartiere più antico di Innsbruck, a pochi minuti di cammino dal centro della città, ci si sente come in un altro mondo, immerso in un’atmosfera prenatalizia fatta di quiete e riflessione. In piazza Hans Brenner si potranno assaporare in tutta tranquillità deliziosi biscotti fatti in casa, ascoltando la dolce musica natalizia. Fino al 23 dicembre 2018.



