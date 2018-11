Nella Lapponia svedese, tra motoslitte e rompighiaccio

Non solo aurore boreali o Ice hotel ma molto altro da scoprire. Una parte emozionante e sconosciuta da visitare è la parte orientale della Lapponia svedese al confine con la Finlandia. L'area comprende i comuni di Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix e Övertorneå, dove scorrono i due maestosi fiumi nazionali, ancora inalterati, il Torne e il Kalix.



Un crogiuolo culturale - La vallata del fiume Torne è un singolare crogiolo culturale in cui svedesi, finlandesi e il popolo indigeno Sami convivono fianco a fianco da millenni. Le città gemellate di Haparanda e Tornio, situate ai lati del fiume Torne, una in Svezia e una in Finlandia e in due diversi fusi orari, costituiscono uno storico centro di commerci e scambi. Tutt’ora qui c’è la sede dello store IKEA più a nord del mondo ed un centro commerciale proprio sul confine. I residenti locali vivono con un piede in ogni paese e la maggior parte parla sia lo svedese, che il finlandese, che il Meänkieli, una lingua di minoranza.



Il caviale dei Nobel - A Kalix, il fiume si riversa sul mare ed è qui che si pescano le uova di coregone bianco, da cui si ricava un caviale che è il top della gastronomia scandinava, con denominazione di origine protetta e da sempre una prelibatezza presente sulla tavola della premiazione del Nobel. Più a nord, nell'entroterra, lungo il fiume Kalix, sorge la cittadina di Överkalix, magnificamente situata tra fiumi e torrenti che dividono il terreno in isole, isolotti e piccoli promontori.



In gita con il rompighiaccio - Le vaste distese invitano ad attività tipiche invernali come gite in motoslitta e in slitta trainata da cani, pesca sul ghiaccio, passeggiate con racchette da neve e sci di fondo. C'è anche l'opportunità di visitare le famiglie sami e guidare la slitta trainata dalle renne, o visitare un allevamento di alci fuori Överkalix. Un'avventura diversa è una gita con il rompighiaccio Polar Explorer, che parte da Kalix in direzione del Golfo di Bottnia. L’esperienza del suono dei blocchi di ghiaccio rotti contro lo scafo della nave è davvero potente. In inverno, la copertura di ghiaccio ha uno spessore non superiore a 30-50 centimetri, ma ad aprile può avere uno spessore fino a 2 metri. I passeggeri del rompighiaccio possono fare una passeggiata sul ghiaccio o provare a nuotare nella calotta di ghiaccio in una tuta di sopravvivenza.



L'accademia della sauna - Un'altra esperienza unica è quella di prendere parte ad un safari in motoslitta sul mare ghiacciato. Una visita a Haparanda Tornio non è completa senza una sauna a Kukkolaforsen, sul fiume Torne. Con 15 saune nella zona e l'Accademia Svedese della sauna, Kukkola è il posto migliore per una vera esperienza di sauna nei luoghi della sua origine. Per concludere la serata in modo assolutamente magico ci si può immergere in una grande tinozza riempita di acqua calda sotto il cielo stellato ed illuminato dalle luci dell'aurora boreale.



Accoglienza charmant - La regione offre molte sistemazioni di charme, dall'antico Haparanda Stadshotell del 1900 agli alberghi di piccole dimensioni e con un tocco personale come l'Arthotel Tornedalen al fiume Torne. Quel che è certo è che chi visita questa regione verrà accolto dalle amichevoli persone del luogo che amano condividere lo stile di vita artico con i visitatori.



Per maggiori informazioni: www.swedishlapland.com