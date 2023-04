In Spagna un anno intero dedicato a Pablo Picasso

Il programma “Picasso Celebración 1973.2023” prevede per tutto quest’anno appena iniziato e parte del prossimo un ricco calendario di esposizioni in tutto il Paese, in particolare nelle 5 città spagnole più vicine alla vita e alle opere dell’artista: Malaga, Madrid, Barcellona, A Coruña e Bilbao.



Malaga - Inoltre, a Malaga la casa natale e il museo Picasso, che quest’anno compie 20 anni, espongono: “Picasso: materia y cuerpo”, dall’8 maggio al 10 settembre, dove il corpo è strumento e mezzo di rappresentazione scultorea; “Las edades de Pablo”, dal 21 giugno all’1 ottobre; “El eco de Picasso”, in programma dal 2 ottobre al 24 marzo 2024, sull’enorme influenza che il pittore andaluso ha avuto nell’arte del XX e XXI secolo. Alle due mostre del Museo Picasso verranno aggiunte anche due “Dialogos”, con opere tardive e scultoree dell’artista.



Madrid - la capitale della Spagna conserva la sua principale opera, “Guernica” e ospita 6 grandi esposizioni: al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza “Picasso. Lo sagrado y lo profano” dal 2 ottobre al 14 gennaio 2024. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ospita fino al 2 luglio “Picasso. Obras maestras de la Colección Nahmad”, la collezione privata più importante con 30 tele di Picasso, molte delle quali mai viste in Spagna. E, ancora, “El último Picasso. 1963-1972” a La Casa Encendida, dal 19 maggio al 17 settembre, con le opere degli ultimi 10 anni dell’artista; e “Picasso 1906: la gran transformación” presso il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dal 14 novembre al 4 marzo 2024. Infine il Museo Nacional del Prado ospiterà dal 13 giugno al 17 settembre la mostra “Picasso - El Greco”, mentre da settembre a novembre a Casa de Velázquez ci sarà “Picasso contra Velázquez” con opere grafiche, fotografie, lettere e documenti.



Barcellona - Nel Museo Picasso di Barcellona, dove sono esposte più di 4300 tele del pittore, è in programma “Miró – Picasso” dal 19 ottobre al 25 febbraio 2024. Infine il Museo del Diseño ospita da giugno a settembre “Picasso y la cerámica española”. A Coruña e Bilbao celebrano il pittore andaluso con due mostre, rispettivamente “Picasso blanco en la memoria azul” fino al 25 giugno nel Museo de Bellas Artes di A Coruña, e “Picasso: materia y cuerpo” nel Museo Guggenheim Bilbao dal 29 settembre al 14 gennaio 2024.

Per maggiori informazioni: www.spain.info - www.celebracionpicasso.es