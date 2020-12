Gli alberi di Natale nelle piazze più belle del mondo

I luoghi più iconici del mondo si vestono si vestono di luci in occasione del Natale . Anche se le restrizioni legate al Covid impongono la massima cautela e la necessità di evitare assembramenti, le città non rinunciano alle illuminazioni e agli abeti natalizi: eccone una carrellata per immagini, dato che quest’anno è complicato visitarli di persona.

GUBBIO – Ospita l’albero di Natale più grande del mondo: l’abete, disegnato da centinaia di luci, occupa l’intero fianco del monte Ingino e sovrasta la città di Gubbio.

ROMA - Il grande abete che troneggia in piazza Venezia, pur essendo un albero sano e rigoglioso, è ormai chiamato per tradizione “Spelacchio”, in ricordo della sfortunata pianta, particolarmente sofferente, al centro di numerose polemiche nel 2017.

MILANO – Dopo l’albero tecnologico dello scorso anno, Milano quest’anno adorna Piazza del Duomo con un abete più tradizione e sobrio, che di sera viene illuminato in modo suggestivo. A poca distanza, nella galleria Vittorio Emanuele, si trova invece lo scintillante albero di Swarovski.

NEW YORK – Il Rockefeller Center è uno dei luoghi simbolo del Natale scintillante e glamour della Grande Mela. Al centro, un abete gigante, circondato da altri esemplari scintillanti e dalla celebre pista di pattinaggio.

BETLEMME – Il luogo in cui Gesù ha visto la luce, secondo il racconto delle Sacre Scritture, accende come sempre un grande albero di Natale nella Piazza della Mangiatoia.

WASHINGTON – La decorazione della Casa Bianca in occasione del Natale è per tradizione curata dalla First Lady in persona. Quest’anno è toccato per l’ultima volta a Melania Trump.



MADRID – La capitale spagnola allestisce il suo albero di Natale più bello a Puerta del Sol, cuore pulsante e centro geometrico della città

LONDRA -Trafalgar Square è une delle piazze più care ai londinesi. L’albero di Natale allestito qui è, per tradizione, dono della città di Oslo e viene decorato secondo lo stile norvegese, ossia con luci bianche che gli conferiscono un aspetto sobrio e insieme solenne.

PARIGI – La piazza antistante la Cattedrale di Notre Dame non ospita quest’anno per motivi di sicurezza il tradizionale abete. Non manca invece un albero sfarzoso e carico di luci e decorazioni nell’atrio delle Galeries Lafayette, il centro commerciale più lussuoso e glamour della città

LISBONA - L’albero di Natale più grande della capitale portoghese è allestito, per tradizione, nella centralissima Praça do Comércio, la Piazza del Commercio.

BERLINO – Un grande albero di Natale è allestito presso la Porta del Brandeburgo, dove in occasione del Capodanno, si svolge una delle feste di strada più grandi d’Europa. Quest’anno, sono previste restrizioni per contrastare l’epidemia di Covid, ma l’allestimento è comunque suggestivo.